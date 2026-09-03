Después del accidente, la empresa Punto Distribuciones SAC no ha contactado a la familia y no activó el seguro correspondiente, lo que ha llevado a los deudos a exigir justicia y más seguridad en la zona. | Foto: composición LR/Latina

Después del accidente, la empresa Punto Distribuciones SAC no ha contactado a la familia y no activó el seguro correspondiente, lo que ha llevado a los deudos a exigir justicia y más seguridad en la zona. | Foto: composición LR/Latina

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El 15 de agosto de 2025, Gerson Rafael Icho Robles (21) y Edson Rafael Icho Robles (30) perdieron la vida tras un fatal accidente en la vía Pasamayito. Un camión que trasladaba más de 180 balones de gas perdió el control durante su descenso y terminó impactando la motocicleta en la que ambos se movilizaban. Los hermanos habían salido juntos desde Collique y se encontraban cerca del ingreso a esta zona al momento del siniestro.

Gerson era estudiante de Odontología y realizaba trabajos de reparto para cubrir sus gastos mientras continuaba con sus estudios. Edson era suboficial de segunda de la Policía Nacional del Perú (PNP) y se encontraba en su día de descanso. Ambos eran los dos hijos mayores de doña Giovana, quien actualmente reclama justicia y una respuesta de la empresa vinculada al vehículo involucrado en el accidente, debido a que, según la familia, hasta ahora, a más de un año del suceso, no habría recibido apoyo ni una respuesta concreta por lo ocurrido.

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"La empresa ni siquiera el pésame nos ha dado. Desde el año pasado que mis hijos han fallecido no tenemos respuesta, ni de ellos, ni de los seguros. Yo estoy muerta en vida, he perdido a mis dos hijos", expresó la madre de los difuntos en una entrevista para Latina Noticias.

Familia de los hermanos Icho Robles exige respuestas a un año de la tragedia en Pasamayito

De acuerdo con los padres de los fallecidos, el camión habría presentado inconvenientes varios kilómetros antes del lugar del accidente. Vecinos de la zona señalaron que una posible falla mecánica, relacionada con los frenos, habría ocasionado que el vehículo descendiera sin control por una vía caracterizada por curvas cerradas y pendientes pronunciadas. Testimonios recogidos tras el hecho señalaron que el camión avanzó a gran velocidad, invadió el carril contrario y chocó de manera frontal contra la motocicleta de los hermanos.

Imágenes de una cámara de seguridad permitieron observar que la motocicleta circulaba detrás de una mototaxi a una velocidad moderada antes de que el camión ingresara a su carril. Tras la colisión, el vehículo terminó afectando también la fachada de una vivienda y provocó la caída de parte de su estructura y de un poste de alumbrado. Una adolescente que se encontraba cerca del ingreso del inmueble resultó herida por el desprendimiento de una estructura metálica. La emergencia movilizó a efectivos policiales y personal de serenazgo, mientras los familiares permanecieron en el lugar durante las labores de recuperación de los cuerpos.

La madre de los hermanos reclama justicia y apoyo de la empresa Punto Distribuciones SAC, alegando que no han recibido respuesta ni condolencias tras más de un año del siniestro.

Empresa involucrada en accidente con camión de gas no habría activado el seguro para los deudos

La familia señala que la empresa Punto Distribuciones SAC no se habría comunicado con ellos después de la tragedia para ofrecer asistencia o expresar sus condolencias. Según el abogado de los deudos, tampoco se habría activado el seguro relacionado con el transporte de hidrocarburos que correspondería ante este tipo de hechos. Los padres aseguran que enviaron una carta simple y posteriormente una carta notarial al gerente general, Julio Cotrina López, sin obtener una respuesta.

El abogado también sostiene que la empresa continúa operando y que, durante las diligencias fiscales, habría sido incorporada como tercero responsable. La defensa cuestiona además las versiones atribuidas al representante empresarial sobre una supuesta comunicación con los afectados. Mientras el proceso continúa, la familia de los hermanos mantiene su pedido de justicia. Los residentes de la zona, por su parte, han solicitado mayor presencia policial y de serenazgo debido a la circulación vehicular y a la presencia de colegios en los alrededores.