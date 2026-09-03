Partidos de hoy, jueves 3 de septiembre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este jueves, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en el continente europeo y sudamericano.
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Lille, Gremio y Real Sociedad hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: Ligue 1/Brasileirao/Real Sociedad/composición LR
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Los partidos de este jueves 3 de septiembre resaltan los encuentros en LaLiga, Ligue 1 y los campeonatos sudamericanos. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.
Este jueves se juega un partido adelantado por la sexta fecha en LaLiga de España: Real Sociedad vs Celta de Vigo. En la Ligue 1 de Francia, inicia la tercera jornada con el duelo entre Toulouse y Lille. Por su parte, también habrá acción en las ligas del continente sudamericano.
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Partidos de LaLiga de España HOY
- Real Sociedad vs Celta de Vigo
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY
- Toulouse vs Lille
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de la Copa Paceña de Bolivia HOY
- Nacional Potosí vs Tomayapo
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos de la Copa de Brasil HOY
- Gremio vs Internacional
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: DSports
Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY
- América de Cali vs Alianza
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: Win Sports+
- Pereira vs Independiente Medellín
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: Win Sports+
Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY
- U. Católica vs Aucas
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Zapping TV
- Leones del Norte vs Orense
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: Zapping TV
- Libertad vs Emelec
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Zapping TV
Partidos de la Copa Italia HOY
- Palermo vs Mantova
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: DSports
- Cagliari vs Verona
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: DSports
Partidos del Torneo Clausura de Paraguay HOY
- Recoleta vs Cerro Porteño
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos del Torneo Clausura de Uruguay HOY
- Albion vs Progreso
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: VTV++
- Rentistas vs Plaza Colonia
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: VTV++
- River Plate vs Nacional
- Hora: 1.30 p. m.
- Canal: VTV++
- Oriental vs Racing Montevideo
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: VTV++
Partidos del Torneo Clausura de Venezuela HOY
- Rayo Zuliano vs Carabobo
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: FUTVE
- Anzoátegui FC vs Monagas
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: FUTVE
- Estudiantes M. vs Universidad Central
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: FUTVE
- Metropolitanos vs Trujillanos
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: FUTVE
- Puerto Cabello vs La Guaira
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: FUTVE