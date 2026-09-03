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Deportes

Partidos de hoy, jueves 3 de septiembre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este jueves, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en el continente europeo y sudamericano.

Lille, Gremio y Real Sociedad hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: Ligue 1/Brasileirao/Real Sociedad/composición LR
Lille, Gremio y Real Sociedad hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: Ligue 1/Brasileirao/Real Sociedad/composición LR
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Los partidos de este jueves 3 de septiembre resaltan los encuentros en LaLiga, Ligue 1 y los campeonatos sudamericanos. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Este jueves se juega un partido adelantado por la sexta fecha en LaLiga de España: Real Sociedad vs Celta de Vigo. En la Ligue 1 de Francia, inicia la tercera jornada con el duelo entre Toulouse y Lille. Por su parte, también habrá acción en las ligas del continente sudamericano.

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lr.pe

Partidos de LaLiga de España HOY

  • Real Sociedad vs Celta de Vigo
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

  • Toulouse vs Lille
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Copa Paceña de Bolivia HOY

  • Nacional Potosí vs Tomayapo
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos de la Copa de Brasil HOY

  • Gremio vs Internacional
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

  • América de Cali vs Alianza
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: Win Sports+
  • Pereira vs Independiente Medellín
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: Win Sports+

Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY

  • U. Católica vs Aucas
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Zapping TV
  • Leones del Norte vs Orense
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Zapping TV
  • Libertad vs Emelec
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Zapping TV

Partidos de la Copa Italia HOY

  • Palermo vs Mantova
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: DSports
  • Cagliari vs Verona
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos del Torneo Clausura de Paraguay HOY

  • Recoleta vs Cerro Porteño
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos del Torneo Clausura de Uruguay HOY

  • Albion vs Progreso
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: VTV++
  • Rentistas vs Plaza Colonia
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: VTV++
  • River Plate vs Nacional
  • Hora: 1.30 p. m.
  • Canal: VTV++
  • Oriental vs Racing Montevideo
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: VTV++

Partidos del Torneo Clausura de Venezuela HOY

  • Rayo Zuliano vs Carabobo
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: FUTVE
  • Anzoátegui FC vs Monagas
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: FUTVE
  • Estudiantes M. vs Universidad Central
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: FUTVE
  • Metropolitanos vs Trujillanos
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: FUTVE
  • Puerto Cabello vs La Guaira
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: FUTVE
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