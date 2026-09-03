Asesinan a policía la misma noche del cuádruple asesinato en Trujillo: habría intentado denunciar corrupción

Las diligencias revelaron que el suboficial falleció producto de impactos de bala | Composición LR

Las diligencias revelaron que el suboficial falleció producto de impactos de bala | Composición LR

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El suboficial PNP Diego Manuel Vela Rodríguez, de 21 años, murió luego de recibir múltiples disparos en circunstancias que son investigadas por la Policía Nacional. El joven agente, quien prestaba servicio en la Unidad de Emergencia, habría intentado contactar previamente al empresario Luis Miguel Llanos, candidato a la alcaldía de Lima, para denunciar presuntos actos de corrupción cometidos por efectivos policiales.

Su muerte ocurrió en horas coincidentes con el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, hecho en el que cuatro de sus acompañantes fueron asesinados. Por ello, una de las diligencias que se plantea es establecer mediante la geolocalización del celular del suboficial dónde estuvo antes de ser atacado.

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De acuerdo con el acta de constatación policial, Vela Rodríguez fue encontrado gravemente herido durante la mañana del domingo en la cuadra 14 de la calle Francisco de Zela, a la altura del denominado Mercado de Papas. Presentaba múltiples heridas por proyectil de arma de fuego y un traumatismo encéfalo-craneano severo. El efectivo fue auxiliado y trasladado de emergencia al Hospital Belén de Trujillo. Sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, murió poco después.

Policía habría querido revelar presuntos actos de corrupción

Luis Miguel Llanos, empresario que ha participado en acciones contra delincuentes, afirmó que Vela Rodríguez intentaba comunicarse con él antes de su muerte. “Él intentaba contactarme. Había hablado con un amigo en común porque quería denunciar toda la corrupción de los policías”, sostuvo Llanos.

Ante esta versión, consideró necesario que se realice la geolocalización del teléfono celular del suboficial para reconstruir sus últimos movimientos y determinar con quiénes tuvo contacto antes del ataque.

La diligencia podría ser especialmente relevante debido a la coincidencia temporal entre el asesinato del agente y el secuestro de Lara Tantaquilla. Llanos planteó que se determine si el policía estuvo en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el plagio y la posterior masacre.

No obstante, hasta el momento no existe confirmación oficial de que Vela Rodríguez haya estado relacionado con el secuestro o con el asesinato de los cuatro acompañantes del empresario minero. Esa eventual conexión deberá ser establecida por las investigaciones.

¿Cómo ocurrió el ataque contra el suboficial?

Las primeras diligencias policiales apuntan a que el ataque habría comenzado dentro del inmueble donde residía el efectivo. Posteriormente, Vela Rodríguez terminó en la vía pública tras caer desde el inmueble, aunque todavía no se han esclarecido las circunstancias exactas.

Agentes de Criminalística acudieron al lugar para recoger evidencias y reconstruir los últimos minutos del suboficial. La Policía busca determinar quiénes participaron en el ataque, qué ocurrió dentro de la vivienda y cuál fue el móvil del crimen.

Detienen a sospechoso tras persecución

A pocos minutos del ataque, agentes policiales intervinieron a Alexander Wuerner Milla Reyes, quien resultó herido durante la intervención y fue trasladado al Hospital Regional de Trujillo.

Según la información preliminar, Milla Reyes se desplazaba en una camioneta blanca y habría intentado escapar de la zona. Durante la persecución, el vehículo terminó impactando contra la fachada de una vivienda, tras lo cual el intervenido resultó herido.

Información policial señala que el detenido registra antecedentes relacionados con la posesión de un arma de fuego y otros hechos en los que se habrían producido disparos. Sin embargo, su presunta participación en la muerte de Vela Rodríguez todavía debe ser determinada mediante las diligencias de la Policía y el Ministerio Público.

¿Qué relación tendría con el secuestro de Jenss Lara?

El asesinato del suboficial se produjo durante una jornada de extrema violencia en Trujillo, marcada también por el secuestro de Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas que lo acompañaban.

Llanos sostuvo que, de acuerdo con su hipótesis, detrás del secuestro estaría la organización criminal conocida como “La Jauría” y no “Los Pulpos”. El empresario también cuestionó la capacidad de respuesta de los altos mandos policiales frente a la ola criminal que afecta a la ciudad. Por ahora, las autoridades deberán determinar si existe alguna conexión entre ambos hechos o si se trata de episodios independientes.

La investigación también deberá establecer si el suboficial Vela Rodríguez efectivamente tenía información sobre presuntos actos de corrupción policial y si esta situación pudo convertirse en el móvil de su asesinato. La geolocalización de su celular, el análisis de sus comunicaciones y la revisión de las cámaras de seguridad de la zona serán claves para reconstruir sus últimos movimientos.