Procuraduría General incorpora a 25 nuevos procuradores públicos y adjuntos

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La procuradora general del Estado, María Caruajulca Quispe, tomó juramento a 25 procuradores públicos y 25 procuradores públicos adjuntos, quienes se integran a la defensa jurídica del Estado.

La ceremonia fue realizada en el Auditorio Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI SÍ ESTUVO EN GALA CON FERNANDO CERIMEDO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Los nuevos defensores del Estado cumplirán una importante labor en distintas instituciones como el Ministerio de Cultura, la Autoridad Nacional de Infraestructura, el Gobierno Regional del Callao y diversas municipalidades provinciales y distritales.

PUEDES VER: Procuraduría General del Estado reúne a cerca de 300 juristas en proceso de selección

"Proteger jurídicamente al Estado y contribuir al fortalecimiento de nuestras instituciones es, sin duda, un honor, pero también es un deber que exige entrega, preparación permanente y una profunda vocación de servicio", sostuvo María Caruajulca, titular de la Procuraduría General del Estado.

La ceremonia contó con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda y de autoridades de las entidades que recibirán a los nuevos procuradores, así como a la alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman, y el alcalde de Breña, Luis Felipe de la Matta.

Con esta incorporación, la Procuraduría General del Estado refuerza el Sistema de Defensa Jurídica del Estado y contribuye al fortalecimiento del Estado de derecho y la protección de los intereses del país.