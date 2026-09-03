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Procuraduría General incorpora a 25 nuevos procuradores públicos y adjuntos

Los procuradores son personas autorizadas legalmente para representar a un individuo o institución en un proceso judicial. Los procuradores investigan y denuncian casos en los que el perjudicado es el Estado.

Nuevos Procuradores públicos.
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La procuradora general del Estado, María Caruajulca Quispe, tomó juramento a 25 procuradores públicos y 25 procuradores públicos adjuntos, quienes se integran a la defensa jurídica del Estado.

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La ceremonia fue realizada en el Auditorio Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

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Los nuevos defensores del Estado cumplirán una importante labor en distintas instituciones como el Ministerio de Cultura, la Autoridad Nacional de Infraestructura, el Gobierno Regional del Callao y diversas municipalidades provinciales y distritales.

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"Proteger jurídicamente al Estado y contribuir al fortalecimiento de nuestras instituciones es, sin duda, un honor, pero también es un deber que exige entrega, preparación permanente y una profunda vocación de servicio", sostuvo María Caruajulca, titular de la Procuraduría General del Estado.

La ceremonia contó con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda y de autoridades de las entidades que recibirán a los nuevos procuradores, así como a la alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman, y el alcalde de Breña, Luis Felipe de la Matta.

Con esta incorporación, la Procuraduría General del Estado refuerza el Sistema de Defensa Jurídica del Estado y contribuye al fortalecimiento del Estado de derecho y la protección de los intereses del país.

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