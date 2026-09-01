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¿Necesitas tramitar o renovar tu DNI? Reniec ofrece trámites gratuitos en Lima y 15 regiones del país: conoce los requisitos

La campaña de Reniec se extenderá hasta el 6 de setiembre y atenderá a población vulnerable en 16 regiones, con trámites, entrega de documentos y orientación registral.

Reniec desarrollará del 31 de agosto al 6 de setiembre una campaña itinerante de trámites y entrega gratuita del DNI en Lima y otras 15 regiones del Perú.
Reniec desarrollará del 31 de agosto al 6 de setiembre una campaña itinerante de trámites y entrega gratuita del DNI en Lima y otras 15 regiones del Perú. | Foto: Reniec/Andina/Composición LR
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) desarrollará del 31 de agosto al 6 de setiembre una campaña itinerante de trámites y entrega gratuita del DNI en Lima y otras 15 regiones del Perú. La iniciativa está dirigida principalmente a menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos en situación de vulnerabilidad, quienes podrán acceder a diversos servicios registrales sin costo.

Las jornadas se realizarán en municipalidades, auditorios, locales comunales, plazas de armas y otros espacios públicos, con horarios que variarán según cada punto de atención. Además de la tramitación y entrega del Documento Nacional de Identidad, Reniec brindará asistencia sobre registros civiles y orientación relacionada con sus servicios.

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Menores, adultos mayores y personas con discapacidad están entre los principales beneficiarios

La campaña se llevará a cabo en Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Lima, Puno, Tacna y Ucayali. Los ciudadanos interesados deberán revisar previamente el lugar, la fecha y el horario correspondiente a su región, debido a que el cronograma será distinto en cada punto habilitado.

Los principales beneficiarios serán menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos en condición de vulnerabilidad. Durante las jornadas podrán realizar trámites relacionados con el DNI, recoger documentos ya emitidos y recibir orientación sobre procedimientos registrales. Reniec señaló que la campaña busca reducir las brechas de indocumentación y acercar sus servicios a sectores que enfrentan mayores dificultades para acceder a una oficina regular.

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Así puedes consultar si tu DNI electrónico ya está listo para ser recogido

La campaña también contempla la entrega del DNI electrónico 3.0 a quienes realizaron previamente el trámite y tengan el documento listo. Para verificarlo, los usuarios deben ingresar a la plataforma oficial de consulta del estado del trámite del DNI electrónico y revisar el avance registrado en el sistema.

Si la plataforma muestra que el procedimiento alcanzó el 100%, el documento ya se encuentra disponible para ser recogido. La entrega se realizará en los puntos establecidos por Reniec dentro de la programación vigente. De esta forma, los ciudadanos podrán confirmar previamente la disponibilidad de su DNI antes de acudir a las jornadas itinerantes desarrolladas entre el 31 de agosto y el 6 de setiembre.

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