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Cierran el Serpentín de Pasamayo: tránsito suspendido por camión que se despistó y cayó a un abismo

La restricción vehicular se aplica desde las 7.00 a. m. hasta las 3.00 p. m. de este miércoles 22, mientras se realizan las maniobras para recuperar la pesada unidad.

El tránsito está restringido en el Serpentín de Pasamayo, Huaral, por la recuperación de un camión que cayó a un abismo el 15 de julio. La medida rige desde las 7 a. m. del 22 de julio hasta las 3 p. m.
El tránsito está restringido en el Serpentín de Pasamayo, Huaral, por la recuperación de un camión que cayó a un abismo el 15 de julio. La medida rige desde las 7 a. m. del 22 de julio hasta las 3 p. m. | Composición LR
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El tránsito vehicular permanece completamente restringido en el Serpentín de Pasamayo, en Huaral, debido a las labores de recuperación de un camión que cayó a un abismo tras despistarse la semana pasada. El cierre se inició a las 7.00 a. m. de este miércoles 22 de julio y está previsto hasta las 3.00 p. m.

La medida se aplica en el kilómetro 9+300 del tramo Serpentín, en el distrito de Aucallama, provincia de Huaral. Según informó la concesionaria Norvial, durante este periodo se ejecutarán maniobras especializadas para retirar el vehículo accidentado.

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La empresa explicó que el cierre total de la vía busca garantizar la seguridad de los trabajadores encargados de la operación y de los conductores que transitan por esta zona de la Panamericana Norte. Asimismo, pidió a los usuarios respetar las indicaciones de la Policía Nacional y del personal desplegado en el lugar.

Cierran el Serpentín de Pasamayo

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Camión cayó a un abismo el 15 de julio

El vehículo que será retirado se despistó el miércoles 15 de julio y cayó por una pendiente en el Serpentín de Pasamayo. Se trata de un camión que transportaba una carga de minerales.

Imágenes registradas tras el accidente mostraron la unidad volcada sobre la pendiente. La presencia de arena habría amortiguado la caída y evitado que el camión continuara descendiendo hasta la zona de playa.

Luego del accidente, agentes de la Policía de Tránsito acudieron al lugar para controlar la circulación vehicular y realizar las diligencias correspondientes para determinar las causas del despiste.

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Pasamayo: ruta clave hacia el norte

El Serpentín de Pasamayo es considerado uno de los tramos más complejos de la Panamericana Norte debido a sus pronunciadas curvas y pendientes. Por ello, Norvial recordó a los conductores la importancia de respetar los límites de velocidad, las señales de tránsito y evitar maniobras peligrosas.

Las autoridades esperan que, una vez culminadas las labores de recuperación, se restablezca el tránsito en este tramo de la carretera.

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