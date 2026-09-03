Aldo Carlos Mariños, exalcalde de Pataz y candidato al Gobierno Regional de La Libertad, niega vínculos con testigo del cuádruple crimen en Trujillo y asegura no contar con seguridad personal. | La República | Sergio Verde

Aldo Carlos Mariños, exalcalde de Pataz y candidato al Gobierno Regional de La Libertad, niega vínculos con testigo del cuádruple crimen en Trujillo y asegura no contar con seguridad personal. | La República | Sergio Verde

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El exalcalde de Pataz y candidato al Gobierno Regional de La Libertad, Aldo Carlos Mariños, negó tener algún vínculo con el testigo que declaró ante el Ministerio Público sobre el cuádruple crimen ocurrido en Trujillo y aseguró que esta persona no trabaja como parte de su seguridad.

De acuerdo con la declaración fiscal, el testigo sostuvo que un supuesto falso policía habría estado en la escena del crimen y señaló que dicha persona se desempeñaba como agente de seguridad de Mariños. Ante esta versión, el exburgomaestre rechazó cualquier relación con el testigo y negó contar con personal de resguardo.

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"Rechazo firmemente las afirmaciones de ese testigo y pido a las autoridades competentes que investiguen a fondo su identidad y las motivaciones detrás de sus declaraciones", sostuvo Mariños.

Aldo Carlos pide investigar al testigo

El exalcalde señaló que no cuenta con escolta, no paga por servicios de seguridad y tampoco presta servicios de protección a terceros. En ese sentido, consideró que las declaraciones difundidas en el marco de las investigaciones por el cuádruple crimen afectan su honor y reputación.

Mariños solicitó al Ministerio del Interior que se investigue la identidad del testigo y el contenido de sus declaraciones, a fin de determinar por qué su nombre fue mencionado durante las diligencias fiscales.

La exautoridad también anunció que evalúa presentar una denuncia penal por difamación contra la persona que lo vinculó con el supuesto agente de seguridad.

"Voy a investigar quién es esa persona para entablar una denuncia penal por difamación y por mencionar mi nombre sin pruebas", afirmó.

El pronunciamiento de Mariños se produce mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias del cuádruple crimen registrado en Trujillo y establecer quiénes participaron en el ataque. La Fiscalía viene recogiendo testimonios y otros elementos que permitan esclarecer la identidad y el papel de las personas que estuvieron relacionadas con el hecho.