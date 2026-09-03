HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Aldo Mariños niega que testigo de masacre en Trujillo sea su agente de seguridad: ''Voy a investigar quién es''

Exalcalde de Pataz rechazó la versión del hombre que lo vinculó con un supuesto falso policía presente en la escena del cuádruple crimen. Anunció acciones legales por difamación.

Aldo Carlos Mariños, exalcalde de Pataz y candidato al Gobierno Regional de La Libertad, niega vínculos con testigo del cuádruple crimen en Trujillo y asegura no contar con seguridad personal.
Aldo Carlos Mariños, exalcalde de Pataz y candidato al Gobierno Regional de La Libertad, niega vínculos con testigo del cuádruple crimen en Trujillo y asegura no contar con seguridad personal. | La República | Sergio Verde
Escuchar
Resumen
Compartir

El exalcalde de Pataz y candidato al Gobierno Regional de La Libertad, Aldo Carlos Mariños, negó tener algún vínculo con el testigo que declaró ante el Ministerio Público sobre el cuádruple crimen ocurrido en Trujillo y aseguró que esta persona no trabaja como parte de su seguridad.

De acuerdo con la declaración fiscal, el testigo sostuvo que un supuesto falso policía habría estado en la escena del crimen y señaló que dicha persona se desempeñaba como agente de seguridad de Mariños. Ante esta versión, el exburgomaestre rechazó cualquier relación con el testigo y negó contar con personal de resguardo.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO GHOSTEA A CERIMEDO PERO FOTOS LE RECUERDAN SU PASADO Y BLINDAN A ARRIOLA | ARDE TROYA

"Rechazo firmemente las afirmaciones de ese testigo y pido a las autoridades competentes que investiguen a fondo su identidad y las motivaciones detrás de sus declaraciones", sostuvo Mariños.

PUEDES VER: Asesinan a policía la misma noche del cuádruple asesinato en Trujillo: habría intentado denunciar corrupción

lr.pe

Aldo Carlos pide investigar al testigo

El exalcalde señaló que no cuenta con escolta, no paga por servicios de seguridad y tampoco presta servicios de protección a terceros. En ese sentido, consideró que las declaraciones difundidas en el marco de las investigaciones por el cuádruple crimen afectan su honor y reputación.

Mariños solicitó al Ministerio del Interior que se investigue la identidad del testigo y el contenido de sus declaraciones, a fin de determinar por qué su nombre fue mencionado durante las diligencias fiscales.

La exautoridad también anunció que evalúa presentar una denuncia penal por difamación contra la persona que lo vinculó con el supuesto agente de seguridad.

"Voy a investigar quién es esa persona para entablar una denuncia penal por difamación y por mencionar mi nombre sin pruebas", afirmó.

El pronunciamiento de Mariños se produce mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias del cuádruple crimen registrado en Trujillo y establecer quiénes participaron en el ataque. La Fiscalía viene recogiendo testimonios y otros elementos que permitan esclarecer la identidad y el papel de las personas que estuvieron relacionadas con el hecho.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Fiscal de la Nación anuncia nuevos detenidos por cuádruple crimen y Víctor Revoredo responde ''eso debe informar la región Trujillo''

Fiscal de la Nación anuncia nuevos detenidos por cuádruple crimen y Víctor Revoredo responde ''eso debe informar la región Trujillo''

LEER MÁS
Asesinan a policía la misma noche del cuádruple asesinato en Trujillo: habría intentado denunciar corrupción

Asesinan a policía la misma noche del cuádruple asesinato en Trujillo: habría intentado denunciar corrupción

LEER MÁS
"Tenía acento venezolano": testigo describe a falso policía que habría estado en escena del cuádruple crimen en Trujillo

"Tenía acento venezolano": testigo describe a falso policía que habría estado en escena del cuádruple crimen en Trujillo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025