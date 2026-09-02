Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi EN VIVO: hora y canal del partido por la segunda ronda del US Open 2026
El partido por la segunda ronda del US Open entre Ignacio Buse y Benjamin Bonzi significará un nuevo duelo entre ambos tenistas en el presente año.
- ¡Triunfo peruano! Ignacio Buse venció 3-2 a Marcos Giron y clasificó a la segunda ronda del US Open 2026
- Ignacio Buse y el impresionante monto que ganó tras consagrarse campeón del ATP 250 Winston-Salem
Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi EN VIVO juegan este jueves 3 de septiembre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por el US Open. El partido contará con transmisión a cargo de Disney+ Premium. Si quieres seguir la cobertura por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
'Nacho' llega a esta etapa luego de eliminar a Marcos Giron por 3-2 en primera ronda del certamen que se desarrolla en Estados Unidos. Al frente tendrá a Benjamin Bonzi, tenista francés que ya enfrentó en el ATP de Winston-Salem, donde tuvo al peruano como campeón del torneo.
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¿Cuándo juega Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi?
Ignacio Buse se enfrentará ante el francés Benjamin Bonzi este jueves 3 de septiembre por la segunda ronda del US Open 2026.
¿A qué hora juega Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi por el US Open 2026?
El partido del tenista peruano contra el número 97 del mundo empezará alrededor de las 3.00 p. m. (hora peruana).
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¿Dónde ver el partido de Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi?
Los partidos del US Open 2026 son transmitidos en vivo a través de Disney Plus Premium para toda Latinoamérica. En caso de que no puedas acceder a esta opción, La República Deportes te ofrece la cobertura online gratis del partido de la primera raqueta nacional.