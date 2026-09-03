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Precio del dólar hoy, jueves 3 de septiembre, en Perú: ¿en cuánto abrió el tipo de cambio?

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar hoy, jueves 3 septiembre de 2026
Precio del dólar hoy, jueves 3 septiembre de 2026 | Composición LR
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, 3 de setiembre, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,348 la compra y S/3,373 la venta.

Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 3 de setiembre

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558


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