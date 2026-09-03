Iglesia peruana convoca a colecta nacional ante visita del papa León XIV | Créditos: Elvis Cairo / URPI-LR | Créditos: Elvis Cairo / URPI-LR

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La Conferencia Episcopal Peruana anunció una Gran Colecta Nacional para cubrir los requerimientos logísticos y organizativos de la visita del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre. La iniciativa busca que los fieles pasen de ser espectadores a protagonistas de este acontecimiento eclesial.

"Esta colecta nos va a permitir ser también protagonistas, no sólo espectadores. El pequeño aporte de muchas personas expresará el amor al Santo Padre, creando además una solidaridad que pueda servir para quienes tienen menos recursos y no queden excluidos y participar en esta visita. Todos los católicos recordamos que el Papa es el sucesor de San Pedro y el vicario de Cristo en la tierra”, señaló Guillermo Inca, secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana y vicario general del Obispado Castrense del Perú.

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"Su visita por eso es una oportunidad para fortalecer la iglesia, la comunión y su misión evangelizadora. La colecta que hoy lanzará la Conferencia Episcopal puede entenderse entonces como una ofrenda de toda la iglesia en el Perú al Señor en la persona del Papa, su vicario. Queridos hermanos, hoy la Conferencia Episcopal Peruana lanza esta colecta nacional con ocasión de la venida del Papa León XIV, guiados por una bonita frase del apóstol San Pablo: "Cada uno de él, como haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, sino porque Dios ama al que da con alegría", agregó.

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La colecta tendrá como meta mínima recaudar S/4 millones, monto que permitirá atender parte de las necesidades logísticas y organizativas vinculadas con la llegada del pontífice. Desde la Conferencia Episcopal Peruana expresaron su expectativa de que la generosidad de los fieles permita superar dicha cifra.

De acuerdo con la convocatoria del Episcopado, la colecta constituye un acto de fraternidad en el que cada persona, parroquia y comunidad puede aportar según sus posibilidades. El objetivo también es que las personas con menos recursos no queden excluidas de las actividades previstas por la visita papal.

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Itinerario del Papa León XVI será anunciado el 15 de septiembre

Asimismo, la Conferencia Episcopal Peruana presentó el videoclip del Himno Oficial de la visita del Santo Padre, compuesto por Jaime Montoya, director del Coro Aguchita. La canción fue desarrollada en español, quechua y awajún como una forma de integrar a las tres regiones naturales del país.

La Iglesia peruana también informó que el itinerario de la visita contará con datos confirmados el próximo 15 de septiembre. La llegada de León XIV está prevista del 11 al 16 de noviembre, según la convocatoria difundida por la Conferencia Episcopal.

La feligresía y las personas que deseen colaborar podrán realizar sus aportes en las cuentas bancarias de la Conferencia Episcopal Peruana en el BCP: soles 191-7397175-0-37 y dólares 191-7397179-1-87.