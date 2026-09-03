Menor fallece tras ser mordida por una araña en su vivienda: ataque le habría provocado insuficiencia renal aguda

La región ha reportado 106 casos de mordeduras en lo que va del año, vinculados al calentamiento global y al aumento de la temperatura, que favorece la reproducción de arañas. | Foto: composición LR/Imagen referencial/Difusión

La región ha reportado 106 casos de mordeduras en lo que va del año, vinculados al calentamiento global y al aumento de la temperatura, que favorece la reproducción de arañas. | Foto: composición LR/Imagen referencial/Difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Una adolescente de 15 años falleció en Arequipa luego de presentar graves complicaciones de salud que, según sus familiares, comenzaron después de una mordedura de araña. La víctima, identificada como M. C. V., natural del distrito de Chivay, provincia de Caylloma, fue trasladada desde esta localidad hasta el Hospital Honorio Delgado Espinoza debido al progresivo deterioro de su estado.

La menor había sido mordida en el cuello durante la tarde del pasado domingo 30 de agosto dentro de su vivienda. En las horas posteriores no presentó señales que hicieran prever la gravedad del cuadro; sin embargo, durante la madrugada del lunes su condición empeoró y fue trasladada inicialmente al centro de salud de Chivay. Posteriormente, por la evolución desfavorable, fue derivada a la ciudad de Arequipa.

TE RECOMENDAMOS ABOGADO CUENTA TODO SOBRE CASO TRUJILLO | KEIKO Y CREADOR DE TROLLS | ARDE TROYA CON OXENFORD

Adolescente de 15 años sufrió complicaciones tras presunta mordedura de araña en Chivay

La adolescente llegó al Hospital Honorio Delgado Espinoza durante la madrugada del martes y fue ingresada al área de emergencia. Los médicos la atendieron en la sala de trauma shock con el objetivo de estabilizarla, pero su estado ya presentaba complicaciones que comprometían distintos órganos.

De acuerdo con sus familiares, entre las complicaciones registradas se encontraba una insuficiencia renal aguda. La gerenta regional de Salud, María de los Ángeles Choquehuaco, señaló que la familia asoció el cuadro con la mordedura de una araña casera. No obstante, indicó que las reacciones a este tipo de picaduras varían según la persona y que aún se analiza si existió alguna condición previa que acelerara el deterioro de salud de la menor.

La mordedura de la Loxosceles laeta, conocida comúnmente como “araña casera”, “violinista” o “reclusa chilena”, puede resultar potencialmente mortal si no se recibe atención médica inmediata.

Arequipa registra 106 casos de mordeduras de araña y autoridades piden atención dentro de las primeras 6 horas

En lo que va del año, la región de Arequipa acumula 106 accidentes por mordeduras de araña, según informó la gerenta regional de Salud. La autoridad precisó además que, para contrarrestar el veneno, el 20% de estos casos requirió la administración de suero antiloxoscélico.

El incremento de esta incidencia responde directamente a las altas temperaturas registradas en la ciudad a causa del calentamiento global. En entrevista con La República, el coordinador regional de Zoonosis, Carlos González, explicó que el alza en la sensación térmica acelera el ciclo reproductivo del arácnido, el cual suele albergarse al interior de las viviendas.

"El número de accidentes se debe incrementando por el calentamiento (aumento de sensación térmica) en la zona. A mayor temperatura, el tiempo de reproducción de las arañas es más rápida. Estos están dentro de las viviendas, detrás de los cuadros o materiales que tenemos guardados. Hay que tener en cuenta que la mordedura de araña casera es letal", señaló.

El especialista advirtió sobre la peligrosidad de la especie y detalló que los focos con mayor cantidad de reportes se concentran en los distritos de Cerro Colorado, Yura y Majes, así como en la provincia de Camaná.

Ante la sospecha o confirmación de una picadura, las autoridades sanitarias recomiendan acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano dentro de las primeras seis horas, aun cuando los síntomas iniciales no parezcan de gravedad. Asimismo, el Ministerio de Salud aconseja mantener una limpieza constante y despejar los rincones oscuros del hogar para prevenir la presencia de la Loxosceles laeta, conocida popularmente como la araña casera.