Juntos por el Perú presenta moción de interpelación contra César Astullido por crisis en inseguridad

Ministro es cuestionado por la crisis de inseguridad que atraviesa el país. Foto: Ministerio del Interior

Ministro es cuestionado por la crisis de inseguridad que atraviesa el país. Foto: Ministerio del Interior

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Juntos por el Perú presentó una moción para interpelar al ministro del Interior, César Astudillo por lo que califican como una respuesta insuficiente frente al avance de la criminalidad en el país.

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