HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Keiko deja solo a Rospigliosi, Nadine vuelve y Cerrón aparece | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

¿Tu auto está en la lista? Indecopi ordena revisar más de 1.600 vehículos por riesgo de incendio y fallas en airbags

Los propietarios deben verificar si sus autos están afectados. El comunicado de Indecopi señala fallas en el motor de arranque y la transmisión que pueden comprometer la seguridad de los ocupantes.

Los problemas incluyen fallo en el motor de arranque, transmisión, airbag del conductor y limpiaparabrisas, en modelos fabricados entre 2018 y 2026.
Los problemas incluyen fallo en el motor de arranque, transmisión, airbag del conductor y limpiaparabrisas, en modelos fabricados entre 2018 y 2026. | Foto: Andina/Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Indecopi informó el 13 de agosto sobre cinco llamados a revisión que comprenden 1.613 vehículos BMW, Ford, Land Rover y Dodge. Las campañas fueron comunicadas por los proveedores ante posibles desperfectos que podrían comprometer la seguridad de conductores y pasajeros, por lo que los propietarios de las unidades involucradas deberán verificar si sus autos forman parte de las alertas.

Los problemas detectados están relacionados con componentes como el motor de arranque, la transmisión, el airbag del conductor, los limpiaparabrisas y la cámara de retroceso. Los vehículos involucrados corresponden a distintos modelos fabricados entre 2018 y 2026 en Estados Unidos, Inglaterra, Eslovaquia y otros mercados de producción señalados por los proveedores.

TE RECOMENDAMOS

AHORA NACIÓN RESPONDE POR PELEA CON FUJIMORISTAS EN EL CONGRESO | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Fenómeno El Niño podría ser el más intenso desde 1950: NOAA dispara su pronóstico para fin de año

lr.pe

Indecopi: ¿Qué modelos de vehículos fueron llamados a revisión?

La campaña más numerosa comprende 840 vehículos BMW de las series 2, 3, 4, 5 y 6, además de los modelos X3, X4 y Z4, fabricados entre 2022 y 2025. Inchcape Motors Perú reportó que una pieza del motor de arranque podría desgastarse y generar un cortocircuito y sobrecalentamiento, con posibilidad de incendio en situaciones extremas.

También figuran 413 Ford F-150, Expedition y Explorer, de años modelo comprendidos entre 2018 y 2021 según cada vehículo. Una posible falla en la transmisión podría causar un desplazamiento involuntario pese a tener la palanca en posición “P”. Otros 243 Land Rover Defender, Discovery y Range Rover presentan un posible deterioro de una pieza vinculada al airbag del conductor, situación que podría impedir su activación cuando sea requerida.

PUEDES VER: Línea 2 del Metro supera el 90% en sus etapas 1B y 2, pero los pasajeros aún tendrán que esperar hasta 2030

lr.pe

Dodge Journey y Ford Mustang: ¿qué fallas presentan los vehículos incluidos en la alerta?

Otra campaña alcanza a 67 Ford Mustang de los años 2025 y 2026. En escenarios de frío extremo, los limpiaparabrisas delanteros podrían operar únicamente a máxima velocidad, mientras que el lavaparabrisas podría dejar de funcionar. Esta condición reduciría la visibilidad disponible para el conductor durante el desplazamiento.

La quinta alerta corresponde a 50 Dodge Journey (JC) de 2019 y 2020. El proveedor comunicó una posible anomalía en una soldadura de la cámara posterior, que podría provocar imágenes en blanco, negro, azul o invertidas durante el retroceso. El Indecopi mantiene estas alertas en su Sistema de Alertas de Consumo, plataforma que reúne información proporcionada por proveedores y autoridades competentes sobre productos que podrían representar riesgos para consumidores o sus bienes.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿Le condicionaron los exámenes a tu hijo por falta de pago de pensión? Indecopi multa a colegio privado con casi S/ 20.000 por esta mala práctica

¿Le condicionaron los exámenes a tu hijo por falta de pago de pensión? Indecopi multa a colegio privado con casi S/ 20.000 por esta mala práctica

LEER MÁS
¿Compraste entrada para Vivo x el Rock? Indecopi advierte a organizadores que deben reembolsar el dinero en 15 días

¿Compraste entrada para Vivo x el Rock? Indecopi advierte a organizadores que deben reembolsar el dinero en 15 días

LEER MÁS
Alerta sanitaria: Digemid e Indecopi ordenan el retiro y destrucción de estos productos médicos contra el cáncer por riesgos a la salud

Alerta sanitaria: Digemid e Indecopi ordenan el retiro y destrucción de estos productos médicos contra el cáncer por riesgos a la salud

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados de la evaluación SERUMS 2026-II: consulta el link oficial de alumnos aprobados y fecha de publicación de resultados por el Ministerio de Salud

Resultados de la evaluación SERUMS 2026-II: consulta el link oficial de alumnos aprobados y fecha de publicación de resultados por el Ministerio de Salud

LEER MÁS
Joven asesina a hombre de 73 años tras encontrarlo con su pareja saliendo de un hotel en Carabayllo

Joven asesina a hombre de 73 años tras encontrarlo con su pareja saliendo de un hotel en Carabayllo

LEER MÁS
Tragedia en la Costa Verde: automóvil queda partido en dos tras chocar contra poste y deja una mujer fallecida en San Miguel

Tragedia en la Costa Verde: automóvil queda partido en dos tras chocar contra poste y deja una mujer fallecida en San Miguel

LEER MÁS
SERUMS 2026-II: ¿dónde ver los resultados de la evaluación nacional y qué sigue tras el examen?

SERUMS 2026-II: ¿dónde ver los resultados de la evaluación nacional y qué sigue tras el examen?

LEER MÁS
Identifican a víctimas de grave accidente en San Miguel: mujer murió en el acto y conductor continúa en UCI

Identifican a víctimas de grave accidente en San Miguel: mujer murió en el acto y conductor continúa en UCI

LEER MÁS
Fenómeno El Niño podría ser el más intenso desde 1950: NOAA dispara su pronóstico para fin de año

Fenómeno El Niño podría ser el más intenso desde 1950: NOAA dispara su pronóstico para fin de año

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025