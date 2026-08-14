¿Tu auto está en la lista? Indecopi ordena revisar más de 1.600 vehículos por riesgo de incendio y fallas en airbags

Los problemas incluyen fallo en el motor de arranque, transmisión, airbag del conductor y limpiaparabrisas, en modelos fabricados entre 2018 y 2026. | Foto: Andina/Composición LR

Los problemas incluyen fallo en el motor de arranque, transmisión, airbag del conductor y limpiaparabrisas, en modelos fabricados entre 2018 y 2026. | Foto: Andina/Composición LR

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Indecopi informó el 13 de agosto sobre cinco llamados a revisión que comprenden 1.613 vehículos BMW, Ford, Land Rover y Dodge. Las campañas fueron comunicadas por los proveedores ante posibles desperfectos que podrían comprometer la seguridad de conductores y pasajeros, por lo que los propietarios de las unidades involucradas deberán verificar si sus autos forman parte de las alertas.

Los problemas detectados están relacionados con componentes como el motor de arranque, la transmisión, el airbag del conductor, los limpiaparabrisas y la cámara de retroceso. Los vehículos involucrados corresponden a distintos modelos fabricados entre 2018 y 2026 en Estados Unidos, Inglaterra, Eslovaquia y otros mercados de producción señalados por los proveedores.

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Indecopi: ¿Qué modelos de vehículos fueron llamados a revisión?

La campaña más numerosa comprende 840 vehículos BMW de las series 2, 3, 4, 5 y 6, además de los modelos X3, X4 y Z4, fabricados entre 2022 y 2025. Inchcape Motors Perú reportó que una pieza del motor de arranque podría desgastarse y generar un cortocircuito y sobrecalentamiento, con posibilidad de incendio en situaciones extremas.

También figuran 413 Ford F-150, Expedition y Explorer, de años modelo comprendidos entre 2018 y 2021 según cada vehículo. Una posible falla en la transmisión podría causar un desplazamiento involuntario pese a tener la palanca en posición “P”. Otros 243 Land Rover Defender, Discovery y Range Rover presentan un posible deterioro de una pieza vinculada al airbag del conductor, situación que podría impedir su activación cuando sea requerida.

Dodge Journey y Ford Mustang: ¿qué fallas presentan los vehículos incluidos en la alerta?

Otra campaña alcanza a 67 Ford Mustang de los años 2025 y 2026. En escenarios de frío extremo, los limpiaparabrisas delanteros podrían operar únicamente a máxima velocidad, mientras que el lavaparabrisas podría dejar de funcionar. Esta condición reduciría la visibilidad disponible para el conductor durante el desplazamiento.

La quinta alerta corresponde a 50 Dodge Journey (JC) de 2019 y 2020. El proveedor comunicó una posible anomalía en una soldadura de la cámara posterior, que podría provocar imágenes en blanco, negro, azul o invertidas durante el retroceso. El Indecopi mantiene estas alertas en su Sistema de Alertas de Consumo, plataforma que reúne información proporcionada por proveedores y autoridades competentes sobre productos que podrían representar riesgos para consumidores o sus bienes.