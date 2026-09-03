Temblor en Perú hoy, jueves 3 de septiembre: ¿dónde fue el último sismo y qué magnitud reportó el IGP?
Temblor en Perú hoy, jueves 3 de septiembre: conoce dónde fue el último sismo, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según el IGP.
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Perú registra actividad sísmica constante. Revisa los últimos temblores, sus epicentros y magnitudes reportados por el IGP. | Foto: composición LR/Difusión/IA
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Un temblor en Perú de hoy, jueves 3 de agosto de 2026, es reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), entidad que registra la magnitud, profundidad, epicentro y hora de cada movimiento telúrico. En esta nota conoce los últimos sismos registrados en Perú hoy, sus ubicaciones y principales características, de acuerdo con los reportes oficiales del IGP.