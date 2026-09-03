Keiko Fujimori condiciona al Congreso: sin facultades no podremos combatir el crimen
La presidenta insistió en que el Legislativo apruebe con rapidez el pedido de facultades especiales, mientras crecen las críticas por la falta de resultados frente a la ola de criminalidad.
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Keiko Fujimori volvió a poner presión sobre el Congreso. Durante su visita a San Martín este jueves 3 de septiembre, la mandataria invocó al Legislativo a agilizar el análisis del pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo, con el fin de contar con nuevas herramientas para enfrentar la criminalidad organizada.
La presidenta dijo que estas facultades son indispensables para determinar a las organizaciones criminales como "grupos hostiles" y como "grupos terroristas", una calificación que endurecería el marco legal para perseguirlas.
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Uno de los puntos que más detalló fue el estado del sistema de inteligencia. "Necesitamos fortalecer el servicio de inteligencia porque desde hace unos años no tiene capacidad operativa", afirmó. Con esa frase, la presidenta reconoció una debilidad estructural que, según dijo, limita la capacidad del Estado para anticipar y desarticular bandas criminales antes de que actúen.
La mandataria también habló sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Pidió que la PNP y las FFAA actúen de manera conjunta y asuman mayor control de los penales del país. A esa lista sumó otro punto: una política para acelerar la expulsión de inmigrantes indocumentados, que forma parte del mismo paquete de seguridad.