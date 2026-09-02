HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Cuatro diputados de Juntos por el Perú pasarían a Fuerza Popular y dos a Renovación Popular

El diputado Marlon Aguirre denunció "actitudes negativas y matonescas" del vocero Ernesto Zunini y no descartó dejar la bancada. Fuentes de La República señalaron que hasta cuatro legisladores de Juntos por el Perú evalúan pasar a Fuerza Popular y otros dos a Renovación Popular en las próximas semanas.

Quiebre por disputas internas. La bancada de JP podría perder a seis diputados de sus filas. Foto: composición LR
Quiebre por disputas internas. La bancada de JP podría perder a seis diputados de sus filas. Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

La bancada de Juntos por el Perú atraviesa uno de sus momentos más tensos desde que arrancó la nueva legislatura. El diputado Marlon Aguirre, representante por Junín, denunció en entrevista con La República que el vocero Ernesto Zunini mantiene "actitudes negativas, matonescas".

Únete a nuestro canal de política y economía

Aguirre fue más allá y cuestionó directamente el liderazgo de Zunini dentro de la agrupación. Aseguró que todas las decisiones de la bancada deberían someterse primero a votación entre sus integrantes, algo que, según él, no viene ocurriendo.

TE RECOMENDAMOS

CERIMEDO VIAJÓ A LIMA PARA LA JURAMENTACIÓN DE KEIKO FUJIMORI | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Fujimori se lava las manos por desempeño de Arriola en la PNP: "Esa respuesta se la dejo al ministro del Interior"

lr.pe

Días antes de las declaraciones del parlamentario, el Comité Regional de Junín de la agrupación emitió un pronunciamiento en el que pidió a la bancada iniciar acciones disciplinarias contra Aguirre por sus críticas públicas.

El diputado respondió cuestionando la legitimidad de los firmantes de ese documento y acusó a una de las dirigentes regionales de haber "indispuesto" a candidatos durante la segunda vuelta electoral.

PUEDES VER: El operador Fernando Cerimedo arribó a Lima durante la juramentación de Keiko Fujimori

lr.pe

Fuentes de La República señalaron que el caso de Aguirre no sería aislado. De acuerdo con esta información, hasta cuatro diputados de Juntos por el Perú tendrían decidido su pase a Fuerza Popular.

Las mismas fuentes indicaron que otros dos legisladores negocian su incorporación a Renovación Popular, en un movimiento que podría cambiar el mapa de fuerzas dentro del Congreso.

PUEDES VER: Renovación Popular presenta proyecto de ley para eliminar el financiamiento público a los partidos políticos

lr.pe

Las acusaciones de Aguirre contra la conducción de la bancada

Aguirre no se guardó nada al hablar sobre el ambiente interno en Juntos por el Perú. En una entrevista con La República contó que el vocero Ernesto Zunini mantiene "actitudes negativas, matonescas" dentro del grupo y que existe un problema de fondo: las propuestas no se someten a votación conjunta antes de tomar una decisión, algo que para él es básico en cualquier bancada.

Según explicó, cuando algún congresista protesta por esta forma de manejar las cosas, la respuesta que recibe es de incomodidad, no de diálogo. "Es un tema de democracia", resumió el diputado.

PUEDES VER: Caso Manchay: Fuero militar investiga a policías solo por exceso de mando y no por homicidio

lr.pe

El reclamo más concreto de Aguirre tiene que ver con la vicepresidencia de la Comisión de Presupuesto. El legislador aseguró que Zunini se autodesignó en ese cargo sin que ningún colega lo propusiera.

Contó que un día antes de la entrevista la bancada sostuvo una reunión interna en la que varios diputados le hicieron el mismo reclamo, aunque Zunini negó la versión y la calificó de "totalmente falsa" en declaraciones a este medio.

PUEDES VER: Keiko Fujimori no habló nada en seis sesiones del Consejo de Ministros

lr.pe

El diputado por Junín también cuestionó la presidencia de la Comisión de Energía y Minas, a cargo de Jennifer Paredes. Para Aguirre, ese puesto exige preparación técnica específica —"un ingeniero o afines"— por la complejidad de temas como la situación de los mineros informales inscritos en el Reinfo.

El legislador no le atribuyó a Paredes ninguna falta concreta, pero dejó sembrada la duda sobre si está calificada para el cargo. "Ustedes saquen sus conclusiones", lanzó.

PUEDES VER: Pedro Hernández es el nuevo presidente del Tribunal Constitucional

lr.pe

Aguirre también respondió al pronunciamiento del Comité Regional de Junín de su propio partido, que pidió a la bancada abrir un proceso disciplinario en su contra por sus declaraciones.

El diputado restó legitimidad a los firmantes del documento: dijo que uno de ellos, identificado como Osman Delfonso, "no tiene credibilidad ni registro jurídico" dentro de Juntos por el Perú. Apuntó también contra la dirigenta Anélia Bendaña, a quien acusó de haber "indispuesto" a los candidatos de la región durante la segunda vuelta electoral y de ser responsable de que Junín se quedara sin un candidato en la provincia de Tambo.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Juntos por el Perú presenta dos proyectos para modificar ley que impide la salida de Óscar Arriola de la jefatura de la PNP

Juntos por el Perú presenta dos proyectos para modificar ley que impide la salida de Óscar Arriola de la jefatura de la PNP

LEER MÁS
Ernesto Zunini tras declaraciones de Marlon Aguirre sobre su posible pase a Fuerza Popular: “Me parece irresponsable”

Ernesto Zunini tras declaraciones de Marlon Aguirre sobre su posible pase a Fuerza Popular: “Me parece irresponsable”

LEER MÁS
Marlon Aguirre: el diputado de Juntos por el Perú que no descarta pasar a las filas de Fuerza Popular

Marlon Aguirre: el diputado de Juntos por el Perú que no descarta pasar a las filas de Fuerza Popular

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori antes de ser presidente

Experiencia laboral de Keiko Fujimori antes de ser presidente

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025