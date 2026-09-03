Cae 'El Depredador de Grindr', acusado de matar a un hombre que contactó por app de citas en Arequipa

Arnold Brayan Chávez Gonzales, de 24 años, fue detenido en Arequipa por su supuesta participación en el asesinato de un hombre contactado a través de Grindr. | composición LR

Arnold Brayan Chávez Gonzales, de 24 años, fue detenido en Arequipa por su supuesta participación en el asesinato de un hombre contactado a través de Grindr. | composición LR

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Arnold Brayan Chávez Gonzales, de 24 años, fue detenido la tarde del miércoles en la avenida Goyeneche, en el Cercado de Arequipa. El joven, conocido con el alias de 'El Depredador de Grindr', tenía una orden de detención preliminar por su presunta participación en el asesinato y robo de un hombre al que habría contactado mediante una aplicación de citas.

La intervención estuvo a cargo de agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri), quienes venían siguiendo la pista del sospechoso a partir de las imágenes obtenidas durante la investigación.

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Habría citado a su víctima mediante Grindr

El caso se remonta al 26 de julio de 2025. Según la investigación policial, Chávez Gonzales habría contactado mediante Grindr a un hombre identificado con el apelativo de 'Franklin', utilizando el usuario 'PAS BSC ACTV'.

Ambos habrían acordado encontrarse y, después de consumir bebidas alcohólicas, el sospechoso presuntamente atacó a la víctima con un objeto contundente. El golpe le provocó graves lesiones y habría sido perpetrado con la finalidad de apoderarse de sus pertenencias.

Tras el ataque, el hombre fue abandonado en el pasaje Ripacha, en el sector de San Lázaro, en el centro de Arequipa.

Víctima murió por grave golpe en la cabeza

'Franklin' fue encontrado gravemente herido y posteriormente falleció debido a un traumatismo encéfalo craneano grave con fractura de base de cráneo. Además, al momento de ser hallado ya no tenía algunas de sus pertenencias personales.

La investigación policial permitió reconstruir parte de los últimos momentos de la víctima mediante imágenes de cámaras de seguridad. En ellas, según la Policía, se observa al sospechoso junto al hombre y posteriormente huyendo del lugar.

Uno de los elementos que habría sido determinante para identificarlo fue un peritaje de identificación facial forense. El informe estableció una “identificación positiva” luego de comparar las características físicas y algunas cicatrices de Chávez Gonzales con las imágenes registradas por las cámaras.

Policía investiga si habría más víctimas

Tras su captura, las autoridades también buscan determinar si el detenido habría utilizado la misma modalidad para contactar a otras personas a través de aplicaciones de citas.

De acuerdo con información policial, Chávez Gonzales tendría otras denuncias y antecedentes que son materia de investigación. Por ello, los agentes no descartan que existan más personas afectadas.

La investigación deberá establecer si el detenido actuó solo en este caso, si existen otros hechos relacionados y cuál fue su grado de participación en el asesinato y robo atribuidos.