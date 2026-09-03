Keiko Fujimori estuvo en Miami en gala con Damián Valenzuela y Fernando Cerimedo

Consultor Andrés Rivas (A), socio de Cerimedo; Keiko Fujimori (B); una persona que sería el mencionado operador argentino (C) y Damián Valenzuela, el amigo de la presidenta (D). Foto: La República

Consultor Andrés Rivas (A), socio de Cerimedo; Keiko Fujimori (B); una persona que sería el mencionado operador argentino (C) y Damián Valenzuela, el amigo de la presidenta (D). Foto: La República

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"Yo puedo señalar con claridad que el señor (Fernando) Cerimedo no ha participado en nuestra campaña electoral, ni en primera ni en segunda vuelta. No tengo relación ni personal ni laboral", explicó la presidenta Keiko Fujimori al responder a la pregunta de la prensa sobre la presencia del operador político argentino en Lima el 28 de julio de este año.

Fujimori no descartó, sin embargo, haberse cruzado en algún momento con Fernando Cerimedo, protagonista de un escándalo internacional: su expareja, la boliviana Nadia Beller, después de haber sido herida de bala por dos sicarios, lo acusó de haber sido el autor intelectual del atentado.

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Desde entonces, Beller difundió información de que Cerimedo trabajó para varios candidatos latinoamericanos de derecha, y logró el triunfo de algunos, diseñando y dirigiendo campañas de desprestigio contra los opositores a sus clientes mediante la difusión de mentiras por las redes sociales.

"Su presencia en el Perú no sé a qué corresponde. Habría que preguntárselo a él. Seguro lo habré saludado en algún sitio, pero no tengo ninguna comunicación ni relación con él", apuntó Fujimori.

Presencia. Fernando Cerimedo no solo fue invitado a la gala sino también fue premiado como consultor del año”. Foto: difusión

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Muy probablemente esa ocasión pudo haber sido el martes 10 de febrero de este año, cuando fue una de las invitadas estrella de la Gala de la Prosperidad Hispana, que se celebró en el club Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.

En la velada Fernando Cerimedo recibió el premio 'Consultor Político Hispano del Año' y ofreció un breve discurso de agradecimiento.

Una fuente de La República que estuvo en la gala compartió una fotografía en la que aparece Keiko Fujimori en compañía de su amigo y asesor, el financiero argentino Damián Valenzuela Mayer. Como informó este periódico, Valenzuela viajó 16 veces a Lima durante la campaña presidencial de la excandidata Keiko Fujimori, entre 2025 y 2026.

Consultado por este diario, Damián Valenzuela confirmó que asistió a la Gala de la Prosperidad Hispana.

En la imagen también se aprecia al consultor argentino Adrián 'Andy' Rivas, amigo de Fernando Cerimedo, con quien asesoró al candidato presidencial Santiago Peña, quien ganó las elecciones en Paraguay.

En la misma toma se observa a una persona con las características físicas de Fernando Cerimedo. La fuente de este diario que compartió la foto señaló que sí era el operador argentino. Pero cuando se le consultó a Damián Valenzuela, este evitó confirmar la identidad del personaje.

Amistad. El socio de Cerimedo, el español Javier Negre, el día de la velada en Mar-a-Lago. Desde su medio Negre hizo campaña por la candidata. Foto: @javiernegre10

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Aunque Keiko Fujimori asegura no haber mantenido contacto con Fernando Cerimedo, sí lo ha tenido con otros personajes cercanos al consultor argentino, preso en Bolivia por el presunto intento de asesinato de su expareja Nadia Beller.

Por ejemplo, el director del periódico digital La Derecha Diario, el periodista español Javier Negre, se fotografió con Keiko Fujimori en la gala de Mar-a-Lago. Y también llegó a Lima para la juramentación de la presidenta, ocasión en la que volvió a retratarse. Negre es socio comprobado de Fernando Cerimedo.

Como se mencionó, en la foto de Keiko Fujimori con Damián Valenzuela también se distingue al consultor argentino Andrés 'Andy' Rivas, extremadamente cercano a Fernando Cerimedo. Pero hay un detalle adicional. Rivas es representante en Uruguay del Centro de Estudios Adam Smith para la Libertad Económica, de la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés).

El presidente del Centro Adam Smith es otro amigo de Fernando Cerimedo, el cubano-estadounidense Carlos Díaz-Rosillo.

El exfuncionario del primer mandato del gobierno de Donald Trump, además de haber contratado a Keiko Fujimori para dictar clases en el Centro Adam Smith, por US$45 mil al año, es asesor y amigo de la jefa de Estado. Lo ha declarado públicamente.

El otro asesor de Keiko Fujimori, el argentino Damián Valenzuela, ratificó a este diario que no le une amistad con Fernando Cerimedo. Sin embargo, sí mantiene vínculo amical de varios años con Carlos Díaz-Rosillo, quien asesora a la presidenta.

Pero, a diferencia de Valenzuela, Díaz-Rosillo no ha explicado el vínculo estrecho con Fernando Cerimedo.

La República ha obtenido fotografías de Carlos Díaz-Rosillo en compañía del operador político argentino Fernando Cerimedo, imágenes que confirman un lazo muy íntimo que el asesor de Keiko Fujimori debería explicar.

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¿Quién es la mujer que aparece en la foto con Cerimedo?

El consultor Fernando Cerimedo no le dijo la verdad a su exnovia Nadia Beller cuando le envió una fotografía de la reunión que sostuvo con un supuesto contacto del equipo de Keiko Fujimori, el 28 de julio de este año, en el hotel Marriott, de Miraflores.

En comunicación con este diario, la consultora Giselle Giannotti Grados afirmó que la empresa estadounidense para la que trabaja, y que dirige Brad Parscale, le indicó que atendiera a Cerimedo, quien buscaba adquirir unas licencias de Inteligencia Artificial.

Cuando Cerimedo llegó al Perú, le invita un café a Giannotti para conversar, ella accedió y se produjo la reunión en el Marriott.

La República contactó con Nadia Beller y declaró que Cerimedo, cuando se encontraba en Lima el 28 de julio -acompañando a la comitiva del presidente boliviano Rodrigo Paz-, le envió una fotografía en la que aparecía junto a una mujer que no identificó, quien supuestamente era una política y que estaba vinculada con Keiko Fujimori. Cerimedo nunca le dijo su nombre.

Giselle Giannotti indicó:

"Yo no conozco a Keiko Fujimori. Tampoco a ninguno de los de su entorno. No he participado en ninguna campaña presidencial. No hago política", explicó.

"(Cerimedo) me usó de pantalla. Se sacó una foto conmigo y le ha dicho a la novia: esta es una política del Perú, la que conoce a Keiko Fujimori, es mi vínculo. No sé qué cosa le ha dicho. Ese es un problema entre él (Cerimedo) y ella (Beller)", apuntó.

Para validar que no se trató de un “encuentro político”, Giannotti compartió un pantallazo del mensaje que le remitió Fernando Cerimedo, agradeciéndole por la conversación: "¡Qué placer conocerte!".

Lo que indicaría que era la primera vez que se conocían.