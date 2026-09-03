El sistema incluirá trenes ligeros con operación automatizada y frecuencias de hasta un tren cada ocho minutos. | Foto: Difusión/IA

El sistema incluirá trenes ligeros con operación automatizada y frecuencias de hasta un tren cada ocho minutos. | Foto: Difusión/IA

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Un tren eléctrico de aproximadamente 21.77 kilómetros podría unir la ciudad del Cusco con el futuro Aeropuerto Internacional de Chinchero en unos 20 minutos. La propuesta, presentada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Gobierno Regional del Cusco, contempla tres estaciones y una inversión referencial de US$1,146.6 millones.

El proyecto fue planteado a partir de un estudio de factibilidad elaborado con cooperación del Gobierno de Corea del Sur. De concretarse, el sistema permitiría conectar San Pedro, Poroy y el terminal aéreo de Chinchero mediante una infraestructura adaptada a la geografía de la zona. El cronograma preliminar considera que las obras podrían desarrollarse entre 2027 y 2033 y que el servicio comenzaría en 2034.

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Tren eléctrico entre Cusco y Chinchero tendrá tres estaciones y tramos por viaductos y túneles

El recorrido tendría tres puntos de atención para pasajeros: San Pedro, Poroy y el Aeropuerto de Chinchero. El proyecto también considera instalaciones cercanas al terminal aéreo destinadas al almacenamiento y mantenimiento de los trenes. La distribución de la ruta busca adecuarse a las características del terreno y reducir interferencias con la ciudad.

De los 21.77 kilómetros previstos, 6.4 kilómetros serían construidos a nivel del terreno, mientras que otros 5.4 kilómetros avanzarían sobre viaductos. El tramo restante, equivalente a 9.9 kilómetros, estaría compuesto por túneles. Esta configuración forma parte de las características contempladas en el estudio de factibilidad.

La frecuencia de trenes podría ser cada ocho minutos en horas pico, con diversas adaptaciones geográficas.

Proyecto ferroviario Cusco-Chinchero costará US$1,146.6 millones y podría operar desde 2034

El sistema utilizaría trenes eléctricos ligeros de dos coches, con doble vía y operación automatizada. Aunque el funcionamiento sería automatizado, se contempla personal a bordo para atender a los pasajeros y actuar ante eventuales emergencias. En los momentos de mayor demanda, la propuesta considera una frecuencia de hasta un tren cada ocho minutos.

El costo referencial del proyecto asciende a US$1,146.6 millones e incluye las obras, estudios, supervisión, adquisición y compensación de terrenos, trenes, sistemas y puesta en funcionamiento. Antes de una eventual ejecución, el MTC deberá continuar con la evaluación, definir el mecanismo de financiamiento y determinar la modalidad de desarrollo, que podría considerar la participación de ProInversión mediante una Asociación Público-Privada. El estudio fue financiado con US$2.7 millones de cooperación del Gobierno de Corea del Sur y será entregado al MTC en calidad de donación.