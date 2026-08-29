Antiguo muelle de Pisco Playa en riesgo por avanzado deterioro ante impacto de oleajes | Foto: Pisco Comunica

Antiguo muelle de Pisco Playa en riesgo por avanzado deterioro ante impacto de oleajes | Foto: Pisco Comunica

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Fuertes oleajes afectan la zona de Pisco Playa (Ica), donde las olas alcanzan por momentos hasta dos metros de altura y el mar avanzó entre 20 y 30 metros desde la línea habitual de playa. El ingreso del agua cubrió parte de los humedales cercanos a la orilla y arrastró totoras, plásticos, cartones y otros residuos.

La fuerza del oleaje también alteró el ecosistema costero. En la zona se observó la ausencia de algunas aves que suelen permanecer en los humedales, mientras parte de la fauna quedó expuesta a las condiciones generadas por el avance del agua.

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Daños en el borde costero

Uno de los puntos de mayor preocupación es el antiguo muelle de Pisco Playa, cuya estructura presenta un avanzado deterioro. Sus bases y elementos metálicos muestran corrosión, mientras algunas piezas de madera se desprendieron ante la fuerza de las olas. El muelle tiene más de cien años y, según el reporte desde la zona, no habría recibido mantenimiento durante un periodo prolongado.

El mar también alcanzó estructuras del borde costero, entre ellas pérgolas y postes de alumbrado instalados años atrás. Algunas áreas destinadas al descanso de las familias quedaron bajo el agua. Ante el deterioro del muelle, persiste además el riesgo para las personas que se acerquen a la estructura.

Actividades restringidas

La Capitanía del Puerto de Pisco informó la suspensión de las actividades pesqueras como medida de precaución ante las condiciones marítimas. Los pescadores optaron por no salir a realizar sus labores debido a la intensidad del oleaje.

En cambio, las salidas turísticas hacia las Islas Ballestas continuaban operativas, de acuerdo con la Capitanía de Puerto. La situación ocurre mientras la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina mantiene vigente hasta el lunes 31 de agosto el aviso por oleajes de ligera a moderada intensidad en el litoral peruano. Defensa Civil recomendó suspender actividades pesqueras, portuarias, náuticas y recreativas, así como asegurar las embarcaciones menores en zonas protegidas.