Sismos en Perú del día sábado 29 de agosto de 2026 según el IGP

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Un temblor en Perú de hoy, sábado 29 de agosto de 2026, es reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), entidad que registra la magnitud, profundidad, epicentro y hora de cada movimiento telúrico. En esta nota conoce los últimos sismos registrados en Perú hoy, sus ubicaciones y principales características, de acuerdo con los reportes oficiales del IGP.