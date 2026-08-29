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Sismos en Perú del día sábado 29 de agosto de 2026 según el IGP

Conoce los últimos reportes sobre sismos ocurridos en el Perú este sábado 29 de agosto, según el Instituto Geofísico del Perú. Mantente informado y adopta las previsiones del caso.

Sismos en Perú hoy, sábado 29 de agosto de 2026, según IGP
Sismos en Perú hoy, sábado 29 de agosto de 2026, según IGP | Foto: Andina/Composición LR
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Un temblor en Perú de hoy, sábado 29 de agosto de 2026, es reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), entidad que registra la magnitud, profundidad, epicentro y hora de cada movimiento telúrico. En esta nota conoce los últimos sismos registrados en Perú hoy, sus ubicaciones y principales características, de acuerdo con los reportes oficiales del IGP.

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