Beingolea´s LUM. ¿Para qué lo quiere?, por Mirko Lauer

El titular del Mincul se ha expresado sobre el Lugar de la Memoria, LUM, en términos que mueven a preguntarse por qué de una vez a Alberto Beingolea no le entrega el museo al Minjus envuelto en papel de regalo. Su oferta de reorganizar el LUM equivale a hacerle a Ernesto Álvarez la tarea de desactivarlo y alejarlo de sus propósitos originales.

Llamar al LUM un lugar que propicia un constante enfrentamiento entre peruanos, y un espacio capturado por un grupo ideológico son, como le ha respondido Manuel Burga a Beingolea, frases que no corresponden a los hechos. Quizás el ministro se está refiriendo a la Cámara de Diputados, o al propio gabinete ministerial.

El LUM fue fundado a instancias del gobierno alemán como un aporte a la difusión de lo contenido en el informe de la Comisión de la Verdad. Es decir, para mantener viva la censura a los horribles actos cometidos por Sendero Luminoso y las llamadas fuerzas del orden. Si a eso alude Beingolea, en efecto la idea alemana fue polémica desde el inicio.

En un inicio parecía que Beingolea quería mantener el LUM en el Mincul para que el ultraderechista Álvarez no lo desnaturalizara. Pero ahora vemos que se trató de un simple reflejo territorial. A Beingolea no le gusta el LUM, pero prefiere criticarlo en casa antes que perderlo.

Lo que se va viendo es que este ministro no tiene, o por lo menos no expresa, la menor idea de qué hacer con un LUM que en efecto sobrevive al filo del abandono. No parece que sumarse a los ataques de la derecha sea la forma de rescatar a la institución. Quizás el Mincul de Beingolea no es el lugar donde ella debe estar.

Si el asunto es político, quizás la conducción deba estar en manos del Acuerdo Nacional del Perú, desde hace decenios un espacio ecuánime y provechoso, mucho más que el ministerio promedio. Si la cosa es sobre todo cultural, podría pensarse en un patronato rotativo de las universidades más prestigiosas del país. El propio LUM podría ser itinerante.

Tengo la impresión de que Beingolea ha retrocedido de manera tan vistosa por temor a terminar cesado en el cargo. Aun con ese retroceso su paso por ese ministerio no va a ser largo.