¿Dónde habría un terremoto de hasta 8,8 en Perú? IGP identifica estas zonas de alto riesgo sísmico

Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que lo hace vulnerable a terremotos. Investigaciones del IGP destacan tres áreas costeras con alto potencial sísmico. | Composición con IA

Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que lo hace vulnerable a terremotos. Investigaciones del IGP destacan tres áreas costeras con alto potencial sísmico. | Composición con IA

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El Perú mantiene una alta exposición a terremotos debido a su ubicación en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico. Investigaciones del Instituto Geofísico del Perú (IGP) han identificado tres sectores del litoral peruano con potencial para generar terremotos de magnitud 8,0 o superior, incluido uno frente a la costa central que podría alcanzar una magnitud de hasta 8,8.

La información fue presentada por el jefe del IGP, Hernando Tavera, durante una mesa de trabajo sobre preparación y respuesta ante terremotos y tsunamis realizada en el Congreso de la República. El especialista remarcó que identificar las zonas donde existe acumulación de energía sísmica no significa que sea posible predecir la fecha, hora o lugar exacto de un terremoto.

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"Actualmente es imposible determinar con precisión la fecha, hora y lugar" en que ocurrirá un gran movimiento, explicó Tavera, según la información difundida sobre su exposición.

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¿Cuáles son las zonas donde podría ocurrir un gran terremoto?

De acuerdo con las investigaciones presentadas por el IGP, existen tres sectores de la costa peruana que concentran especial atención por su potencial sísmico:

Costa central: es el escenario de mayor magnitud identificado. Los estudios contemplan la posibilidad de un terremoto de hasta 8,8 .

es el escenario de mayor magnitud identificado. Los estudios contemplan la posibilidad de un terremoto de hasta . Frente a Nazca y Chala: en este sector se ha estimado un potencial para un terremoto de aproximadamente magnitud 8,0 .

en este sector se ha estimado un potencial para un terremoto de aproximadamente . Frente a Moquegua y Tacna: también existe un escenario con potencial para un movimiento de alrededor de magnitud 8,0.

Los estudios también contemplan un escenario al norte de Chile, identificado a partir de investigaciones desarrolladas conjuntamente por científicos peruanos y chilenos. En esta zona se ha advertido la posibilidad de un terremoto superior a magnitud 9, que podría generar efectos en el sur del Perú.

¿Por qué estas zonas tienen potencial sísmico?

La principal fuente de los terremotos que afectan al Perú se encuentra en la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana. Frente a la costa peruana, la placa de Nazca se desplaza hacia el este y se introduce por debajo de la placa Sudamericana a una velocidad aproximada de 6 a 7 centímetros por año.

Este proceso, conocido como subducción, provoca que se acumule energía en la zona de contacto entre ambas placas. Cuando esa energía se libera, puede producirse un terremoto.

Por ello, que se registren sismos en distintas partes del mundo o de la región no significa necesariamente que exista una relación directa entre ellos. La ocurrencia de un movimiento telúrico no permite anticipar que otro terremoto de gran magnitud vaya a producirse próximamente en el Perú.

IGP: no es posible predecir cuándo ocurrirá un terremoto

Aunque los estudios científicos permiten determinar las zonas donde existe mayor acumulación de energía y estimar el potencial de un terremoto, la ciencia todavía no puede establecer con precisión cuándo ocurrirá un movimiento sísmico.

Por ello, el IGP insiste en que la población debe priorizar la prevención y preparación ante una eventual emergencia. En un país altamente sísmico como el Perú, contar con viviendas seguras, conocer las rutas de evacuación y participar en los simulacros resulta fundamental para reducir el impacto de un terremoto de gran magnitud.