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Feriado por Santa Rosa de Lima: Scouts dirigirán el tránsito este domingo 30 de agosto en homenaje a la primera santa de América

Desde las 7.45 a. m., los jóvenes previamente capacitados se ubicarán en diferentes puntos de Lima Metropolitana y otras partes del país para apoyar en la orientación de conductores y peatones.

Scouts del Perú dirigirán el tránsito el 30 de agosto
Scouts del Perú dirigirán el tránsito el 30 de agosto | Composición LR / Andina
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El tránsito en las calles de Lima, Callao y diversas provincias del país volverá a ser dirigido este domingo 30 de agosto por integrantes de los Scouts del Perú, como parte del tradicional homenaje a Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional del Perú (PNP) y reconocida como la primera santa de América.

Según la Agencia Andina, desde las 7.45 a. m. los jóvenes scouts estarán ubicados en diferentes intersecciones de Lima Metropolitana y otros puntos del país para apoyar en la orientación de conductores y peatones. La jornada se realizará en estrecha coordinación con la Policía de Tránsito.

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Jóvenes scouts fueron preparados para dirigir el tránsito

Los miembros del grupo de scouts que saldrán a las calles a guiar el tránsito fueron capacitados por efectivos de la PNP mediante sesiones teóricas y prácticas, y luego fueron evaluados para participar en esta tradicional jornada de servicio a la comunidad.

Se trata de integrantes que van desde los 11 años, quienes asumirán esta labor con entusiasmo y espíritu de servicio, siguiendo las indicaciones y procedimientos aprendidos durante su preparación con los agentes policiales. El propósito de la actividad es contribuir al orden y la seguridad vial en el país.

Una tradición que se mantiene por más de seis décadas

De acuerdo con la Agencia Andina, esta tradición se desarrolla desde hace más de 60 años y forma parte de las actividades de servicio a la comunidad que realizan los Scouts del Perú en coordinación con la PNP.

Según la organización, los Scouts del Perú son los únicos miembros del movimiento a escala mundial que participan en una actividad de estas características, dirigiendo el tránsito como parte de un homenaje a Santa Rosa de Lima y de su compromiso de servicio a la sociedad.

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