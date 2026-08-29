El 27 de agosto de 1883, la erupción del volcán Krakatoa sorprendió al mundo. El evento marcó la primera gran erupción registrada con métodos científicos, según la NOAA. | Foto: El Mundo

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El 27 de agosto de 1883, una serie de explosiones devastó el complejo volcánico Krakatoa (o Krakatau), ubicado en el estrecho de Sonda, entre Java y Sumatra. Dado que la tecnología del telégrafo apenas conectaba a los continentes, el desastre se documentó con una velocidad impresionante para la época. De acuerdo con la NOAA, ese evento figura como la primera gran erupción registrada y analizada mediante métodos científicos.

El impacto trascendió al archipiélago indonesio mediante ondas de presión atmosférica, cielos de tonalidades atípicas y oscilaciones térmicas en zonas distantes. Esos efectos evidenciaron la capacidad de un fenómeno local para alterar el planeta entero. Sobre la magnitud, Martin Mangler, especialista del Museo de Historia Natural de Londres, afirmó que se trata de "un ejemplo sorprendente de la fuerza incontenible de la naturaleza".

¿Por qué la erupción del volcán Krakatoa cambió cómo vemos la Tierra hace 143 años?

Los barómetros distribuidos por el planeta detectaron repetidamente la potente onda expansiva tras el estallido. Esos datos constataron que la perturbación recorrió el globo en múltiples direcciones, finalizando varios giros planetarios. Gracias a esa medición instrumental, los investigadores confirmaron que la atmósfera opera como una estructura continua capaz de transmitir energía a magnitudes continentales, según consta en reportes de la NOAA y la Royal Society.

Con más de 36.000 víctimas, la tragedia del Krakatoa resalta la importancia de entender los riesgos volcánicos. Foto: El Mundo

El material expulsado alcanzó cerca de 80 kilómetros de altitud y cubrió aproximadamente 800.000 kilómetros cuadrados de superficie. La acumulación de partículas en la estratosfera atenuó la radiación solar y desencadenó fenómenos ópticos singulares, como crepúsculos intensos, halos lunares y lunas de tono azulado. Conforme a registros de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica junto con el Museo de Historia Natural, el evento transformó la observación astronómica y meteorológica cotidiana.

El fenómeno volcánico liberó energía equivalente a 13.000 bombas atómicas, generando tsunamis de hasta 41 metros que devastaron las costas de Java y Sumatra. Foto: El Mundo

Aquella cortina de aerosoles sulfatados redujo la temperatura media global cerca de 0,5 °C durante un año subsiguiente, prolongando ciertas anomalías térmicas hasta 1888. El enfriamiento no provino directamente del polvo ceniciento —el cual precipita en cuestión de semanas—, sino del dióxido de azufre transformado en sulfatos reflejantes. De acuerdo con el USGS, el cataclismo sentó las bases para comprender la interacción entre el volcanismo masivo, la dinámica atmosférica y el clima terrestre.

¿Por qué el desastre de Krakatoa superó la potencia de 13.000 bombas atómicas?

Aunque no ostenta el título de la mayor explosión de la historia —puesto que pertenece a la erupción del Tambora de 1815 con un índice 7—, Krakatoa se sitúa entre los cataclismos volcánicos más mortíferos y documentados. El Programa Global de Vulcanismo del Instituto Smithsonian otorga a ese evento un Índice de Explosividad Volcánica 6. La tragedia destacó por la letal combinación de colapso de caldera, corrientes piroclásticas y devastadores tsunamis que marcaron a la era moderna.

El evento volcánico liberó ondas de presión que recorrieron el planeta y generó fenómenos ópticos singulares. Foto: Reddit

El estruendo final resonó a 4.600 kilómetros de distancia, en zonas tan distantes como Australia y Mauricio, un alcance que abarcó más del 10 % del planeta. La energía liberada osciló entre 100 y 200 megatones de TNT. Al tomar el parámetro superior y contrastarlo con los 15 kilotones lanzados en Hiroshima, la fuerza equivale a unas 13.000 bombas nucleares. Esta cifra constituye una comparación energética aproximada sobre el impacto destructivo del evento.

El saldo fatal superó las 36.000 víctimas, provocadas por colosales olas que arrasaron las costas de Java y Sumatra. La NOAA confirma que más de 34.000 fallecimientos ocurrieron por maremotos, con crestas que alcanzaron 41 metros de altura. La catástrofe demuestra que el riesgo de un volcán trasciende la lava y abarca derrumbes, flujos piroclásticos u ondas atmosféricas; lecciones esenciales para diseñar modernos sistemas de vigilancia, alertas costeras y protocolos de evacuación.