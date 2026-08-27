Cinestar cierra su emblemática sede en Breña tras 20 años y anuncia su última función este 28 de agosto
Este cierre forma parte de una reestructuración interna, aunque Cinestar seguirá operando en Perú con otras sedes, como Cinestar Excélsior, garantizando su presencia en el mercado.
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Cinestar cerrará su emblemática sede de Breña después de 20 años de operaciones, según informó la propia cadena de multicines a través de sus redes sociales. El establecimiento tendrá sus últimas funciones este viernes 28 de agosto, fecha en la que la empresa marcará el cierre de este local que durante dos décadas recibió a sus clientes.
La salida de esta sede no representa el fin de Cinestar en el Perú, aunque ocurre después del cierre de otros establecimientos de la cadena en Lima. Entre ellos figuran los locales que funcionaban en San Borja y Santiago de Surco. La compañía, perteneciente al Grupo Star, continuará operando con otras sedes, entre ellas Cinestar Excélsior.
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Cinestar Breña anuncia el cierre de su sede tras dos décadas de operaciones
La cadena comunicó que el local de Breña dejará de atender luego de 20 años. Como parte de la despedida, Cinestar invitó a sus clientes a acudir a las últimas funciones programadas para este viernes 28 de agosto, en una jornada que marcará el final de las operaciones de esta sede.
La empresa también agradeció a quienes acudieron al establecimiento durante estos años y destacó los recuerdos generados en sus instalaciones. En su mensaje de despedida, señaló que el cierre de este local forma parte de una nueva etapa y mencionó que sus clientes podrán reencontrarse con la marca en Cinestar Excélsior. De esta manera, la cadena mantendrá presencia en el mercado peruano pese a la salida de Breña.
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Estas son las otras sedes de Cinestar que dejaron de funcionar en Lima
El cierre de Breña se suma a otras sedes de Cinestar que dejaron de operar en los últimos años. Una de ellas fue el establecimiento ubicado en la avenida Benavides, en Santiago de Surco, que anteriormente había sido conocido por ofrecer entradas con precios más económicos frente a otras cadenas de cine. Actualmente, ese local tampoco se encuentra en funcionamiento.
Otro establecimiento que ya no atiende al público es el Cinestar de San Borja, ubicado en la avenida Aviación. Así, la sede de Breña se incorpora a una lista de locales clásicos de la cadena que han cerrado sus puertas. La empresa también llegó a abrir un establecimiento en Arenales durante años recientes.
Cinestar forma parte del Grupo Star y es presentada como una de las cadenas pioneras del formato de multicines en el Perú. Su llegada al mercado se produjo antes de la expansión de compañías como Cinemark y Cineplanet. En otro episodio relacionado con la empresa, la marca Cinestar fue embargada y posteriormente subastada por la Sunat, aunque luego fue recuperada y volvió a operar.
Con el cierre de Breña, la cadena pone fin a las operaciones de un establecimiento que permaneció durante dos décadas en Lima. La última jornada de atención está prevista para el viernes 28 de agosto, mientras que la compañía ha señalado a Cinestar Excélsior como una de las sedes donde continuará su actividad.