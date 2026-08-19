Ica: “Vientos Paracas” destruyen más de 60 hectáreas de cultivos de maíz en valle de Pisco

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Agricultores del sector Pantaico y otras zonas del distrito de Humay, provincia de Pisco, región Ica, reportaron importantes pérdidas luego de que los fuertes vientos, conocidos como vientos Paracas, destruyeran varias hectáreas de cultivos de maíz.

Los productores señalaron que sus sembríos se encontraban próximos a la cosecha, prevista para fines de este mes. Sin embargo, este fenómeno climático habría afectado seriamente la producción y generado cuantiosas pérdidas económicas para las familias agricultoras.

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Ante esta situación, los agricultores esperan que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) realice una inspección en las zonas afectadas para cuantificar los daños y evaluar la activación del Seguro Agrícola Catastrófico en beneficio de los productores del valle pisqueño.

Los agricultores solicitan atención urgente de las autoridades para afrontar las pérdidas ocasionadas por este fenómeno natural.

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Como se sabe, aproximadamente el 80% de los agricultores del valle de Pisco se dedica al cultivo y cosecha de maíz. Muchos productores realizan sus campañas agrícolas mediante préstamos de la banca privada, por lo que estos daños representan un duro golpe para su economía.

Son decenas de familias que ven comprometidos sus ingresos por la destrucción de más de 60 hectáreas de choclo.

La producción está en riesgo, pues los cultivos amenazan la oferta local y la cadena de comercialización, explicó Jaime Fernández Hernández.

En reunión con el Juez de paz José Jayo, el representante de los agricultores, Alfonso Espinoza, y el alcalde de Humay, los agricultores exigieron transparencia y apoyo inmediato a la autoridad municipal Carlos Sulca Velarde, subrayando la necesidad de medidas urgentes para enfrentar este fenómeno climático recurrente en el valle de Humay.

Los vientos Paracas han convertido la esperanza de cosecha en pérdidas económicas, dejando a la comunidad agrícola a la espera de respuestas concretas del Estado.