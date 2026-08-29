Congreso: Luis Galarreta y Elmer Cuba acudirán este jueves 3 de setiembre para sustentar Ley de Presupuesto 2027

Presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía deberán sustentar el proyecto de ley del presupuesto 2027. Foto: composición LR

Presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía deberán sustentar el proyecto de ley del presupuesto 2027. Foto: composición LR

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El Pleno del Congreso sesionará este jueves 3 de setiembre desde las 10:00 de la mañana para recibir al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y al ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba. Ambos funcionarios llegarán al Hemiciclo para sustentar tres proyectos que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento: la Ley de Presupuesto del Sector Público, la Ley de Endeudamiento y la Ley de Equilibrio Financiero, todas correspondientes al Año Fiscal 2027.

El monto total que Galarreta y Cuba tendrán que defender ante el Pleno asciende a S/ 266,506,316,735. Esa cifra cubre los créditos presupuestarios del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales para el próximo año. El presupuesto 2027 ya se encuentra publicado en el portal de proyectos de ley del Parlamento, a la espera del debate.

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Detrás de esa cifra global hay datos que generan preguntas. El propio proyecto reconoce que buena parte del gasto no se traduce en resultados concretos para la población, y que una de las partidas más grandes no financia hospitales, colegios ni comisarías, sino el pago de compromisos financieros del Estado.

Los datos que generan dudas en el presupuesto 2027

El pago del servicio de la deuda pública sumará S/ 31,221 millones el próximo año. Esa cifra representa el 11.7% de todo el presupuesto. Para dimensionarlo, ese monto casi iguala lo que el Estado destinará a la función Salud, que recibió S/ 32,208 millones, es decir, apenas S/ 987 millones más que la deuda. La brecha entre ambas partidas es mínima.

La comparación se vuelve más dura frente a seguridad. El proyecto asignó S/ 15,338 millones a la función Orden Público y Seguridad. Eso significa que la deuda pública consumirá más del doble de lo que el país invertirá en enfrentar la inseguridad ciudadana, uno de los reclamos más repetidos por la población en los últimos meses.

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El documento también reveló que el 44% del presupuesto total corresponde a la categoría llamada Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos, conocida como APNOP. Ese porcentaje superó al de los Programas Presupuestales, que llegó a 43% y que sí están diseñados para entregar bienes o servicios medibles a la ciudadanía. En otras palabras, casi la mitad del gasto público no está atado a una meta concreta que se pueda verificar.

A esto se suma la Reserva de Contingencia, un fondo de S/ 9,601 millones que el Ejecutivo pidió para cubrir gastos imprevistos durante el año. Se trata de recursos de libre disponibilidad, sin un destino específico definido de antemano, que representan casi el equivalente al presupuesto completo de un ministerio grande. Con estos números sobre la mesa, el sustento de Galarreta y Cuba ante el Pleno anticipa un debate cargado de preguntas sobre prioridades de gasto.