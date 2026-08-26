Olas duplicarán su altura en la costa peruana: advierten oleajes anómalos y estas serán las zonas con mayor impacto

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), alertó sobre el arribo de oleajes anómalos al litoral peruano desde el jueves 27 de agosto. El fenómeno alcanzará una intensidad moderada en distintos sectores durante el viernes 28 y permanecerá hasta el lunes 31.

De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N.° 33-26, las zonas más expuestas serán las playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el suroeste, debido a que su configuración puede favorecer una mayor incidencia de la energía de las olas. La autoridad marítima recomendó adoptar medidas preventivas para evitar accidentes y daños materiales.

TE RECOMENDAMOS ELOY MARCHÁN CUENTA TODO SOBRE EL AMIGUITO DE KEIKO: ¿QUÉ PASÓ EN SPA TOMYKO? | ARDE TROYA

¿Cuándo aumentará la intensidad?

En el litoral norte, desde Tumbes hasta Salaverry, el oleaje ligero llegará durante la noche del jueves 27. La condición aumentará a moderada en la noche del viernes 28 y volverá a ligera desde el sábado 29.

En el litoral centro, entre Salaverry y Chancay, se espera un comportamiento similar: las primeras olas llegarán durante la noche del jueves, alcanzarán una intensidad moderada al día siguiente y disminuirán desde la noche del sábado.

Entre Chancay y San Juan de Marcona, el arribo comenzará durante la tarde del jueves. El mayor incremento se registrará la tarde del viernes, mientras que la disminución empezará el sábado por la tarde.

En el litoral sur, desde San Juan de Marcona hasta Tacna, las condiciones cambiarán desde la madrugada del viernes 28. El oleaje alcanzará una intensidad moderada durante la noche y retornará a una condición ligera desde la tarde del sábado.

Aunque la intensidad comenzará a disminuir desde el sábado 29, la DHN precisó que las condiciones anómalas permanecerán en el litoral hasta el lunes 31 de agosto.

Luna llena también elevará la marea

La DHN advirtió que el comportamiento del mar coincidirá con una fase lunar que podría influir en el nivel de las mareas. Desde el jueves 27, la Luna se encontrará en cuarto creciente y avanzará hacia la fase de luna llena, lo que podría incrementar la altura de la marea en algunas zonas costeras.

La autoridad exhortó a la población, así como a quienes realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas y recreativas, a respetar las disposiciones de seguridad. La recomendación también alcanza a los gobiernos regionales y locales, capitanías de puerto y empresas vinculadas con actividades acuáticas.

Según la clasificación de la DHN, un oleaje ligero implica alturas de hasta 50% por encima de las condiciones habituales, mientras que uno moderado puede alcanzar hasta el doble de su altura normal. Las categorías fuerte y muy fuerte corresponden a incrementos de entre dos y tres veces, y superiores a tres veces, respectivamente.

La Dirección de Hidrografía y Navegación mantendrá vigilancia permanente sobre el estado del mar y la evolución de los sistemas atmosféricos y oceánicos para actualizar las condiciones previstas y reforzar las medidas de prevención.