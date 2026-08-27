HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

“No auxilió a mi padre”: hijo de periodista exige justicia tras atropello y fuga en Arequipa

Rubén Pablo Cahuina Mamani, secretario general de la FENATRAC, falleció tras ser atropellado la madrugada del 27 de agosto de 2026 en la autopista Arequipa-La Joya. El conductor involucrado no habría ayudado a la víctima y se dio a la fuga.

La familia exige justicia y la investigación de la PNP se encuentra en curso.
La familia exige justicia y la investigación de la PNP se encuentra en curso. | Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Rubén Pablo Cahuina Mamani, de 55 años y secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil (FENATRAC), murió tras ser atropellado durante la madrugada del miércoles 27 de agosto de 2026. El hecho ocurrió aproximadamente a las 2:30 a. m. en la autopista Arequipa-La Joya, cerca de la Asociación Las Lomas, jurisdicción de la Comisaría PNP Ciudad Municipal.

El conductor involucrado abandonó el lugar y hasta el momento no ha sido identificado. En la zona se encontró únicamente parte del parachoque de un Toyota Yaris negro. La Policía Nacional del Perú (PNP) recibió la alerta a las 5:04 a. m. y el caso quedó bajo investigación de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Cerro Colorado, a cargo de la fiscal María Gómez.

TE RECOMENDAMOS

ELOY MARCHÁN CUENTA TODO SOBRE EL AMIGUITO DE KEIKO: ¿QUÉ PASÓ EN SPA TOMYKO? | ARDE TROYA

PUEDES VER: Condenan a comandante PNP que se negó a ser intervenido por invadir vía exclusiva del Metropolitano en SMP

lr.pe

Familia exige identificar al conductor que atropelló y huyó en la autopista Arequipa-La Joya

El hijo de la víctima, el periodista Rubén Cahuina, pidió que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de su padre y que el responsable responda ante la justicia. Según relató, el conductor no se detuvo para auxiliarlo después del impacto.

El comunicador señaló que su padre habría intentado mantenerse con vida mientras permanecía herido en la vía. “Ese señor no auxilió a mi padre, lo embistió con su auto”, declaró al referirse al conductor que huyó del lugar tras el atropello.

La investigación también contempla la revisión de las evidencias disponibles en la zona. De acuerdo con la información proporcionada por la familia, habría cámaras que registraron el hecho y que podrían contribuir a determinar las características del vehículo involucrado. Se trataría de un automóvil negro con casquete blanco.

PUEDES VER: Policías abaten a presunto secuestrador y rescatan a víctima durante operativo en peaje de Santa Anita

lr.pe

Familia denuncia amenazas previas y pide investigar si fue un atentado

Además de exigir la identificación del conductor, los familiares de Cahuina Mamani solicitaron que se considere otra hipótesis durante las diligencias. El periodista Rubén Cahuina manifestó que su padre habría recibido amenazas anteriormente por parte de otros sindicatos.

El familiar también indicó que la última vez su padre estuvo en la vivienda de Efraín Jaime Ari Quispe, secretario de defensa de FENATRAC. Debido a estos antecedentes, la familia pidió determinar si la muerte ocurrió como consecuencia de un accidente o si pudo tratarse de un atentado.

La Policía ya realiza diligencias para identificar al conductor y establecer qué vehículo participó en el atropello. Mientras continúan las investigaciones, los familiares también solicitaron colaboración a los vecinos del Cono Norte que puedan aportar información sobre el automóvil o las circunstancias del hecho.

Las personas que cuenten con algún dato relacionado con el caso pueden comunicarse al número 916585589, proporcionado por la familia para facilitar la identificación del responsable.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Temblor en Arequipa: sismo de magnitud 4,2 remeció Chala en Caravelí, según IGP

Temblor en Arequipa: sismo de magnitud 4,2 remeció Chala en Caravelí, según IGP

LEER MÁS
Joven madre da a luz a su hijo dentro de patrullero de la PNP cuando iba a hospital de Arequipa

Joven madre da a luz a su hijo dentro de patrullero de la PNP cuando iba a hospital de Arequipa

LEER MÁS
Minsa revela qué provocó el regreso de contagiosa enfermedad que supera los 1.700 casos en Perú y pone en riesgo a menores

Minsa revela qué provocó el regreso de contagiosa enfermedad que supera los 1.700 casos en Perú y pone en riesgo a menores

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Condenan a comandante PNP que se negó a ser intervenido por invadir vía exclusiva del Metropolitano en SMP

Condenan a comandante PNP que se negó a ser intervenido por invadir vía exclusiva del Metropolitano en SMP

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del miércoles 26 de agosto: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de agosto: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Policías abaten a presunto secuestrador y rescatan a víctima durante operativo en peaje de Santa Anita

Policías abaten a presunto secuestrador y rescatan a víctima durante operativo en peaje de Santa Anita

LEER MÁS
Ingreso libre al Parque de Las Leyendas: adultos mayores tendrán acceso gratis este sábado 29 de agosto

Ingreso libre al Parque de Las Leyendas: adultos mayores tendrán acceso gratis este sábado 29 de agosto

LEER MÁS
¿Cuántos feriados le quedan al 2026 tras Santa Rosa de Lima? Revisa el calendario oficial de días libres en Perú

¿Cuántos feriados le quedan al 2026 tras Santa Rosa de Lima? Revisa el calendario oficial de días libres en Perú

LEER MÁS
Feriado por Santa Rosa de Lima este domingo 30 de agosto: ¿habrá fin de semana largo para los trabajadores de los sectores público y privado?

Feriado por Santa Rosa de Lima este domingo 30 de agosto: ¿habrá fin de semana largo para los trabajadores de los sectores público y privado?

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025