“No auxilió a mi padre”: hijo de periodista exige justicia tras atropello y fuga en Arequipa

La familia exige justicia y la investigación de la PNP se encuentra en curso. | Foto: composición LR

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Rubén Pablo Cahuina Mamani, de 55 años y secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil (FENATRAC), murió tras ser atropellado durante la madrugada del miércoles 27 de agosto de 2026. El hecho ocurrió aproximadamente a las 2:30 a. m. en la autopista Arequipa-La Joya, cerca de la Asociación Las Lomas, jurisdicción de la Comisaría PNP Ciudad Municipal.

El conductor involucrado abandonó el lugar y hasta el momento no ha sido identificado. En la zona se encontró únicamente parte del parachoque de un Toyota Yaris negro. La Policía Nacional del Perú (PNP) recibió la alerta a las 5:04 a. m. y el caso quedó bajo investigación de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Cerro Colorado, a cargo de la fiscal María Gómez.

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Familia exige identificar al conductor que atropelló y huyó en la autopista Arequipa-La Joya

El hijo de la víctima, el periodista Rubén Cahuina, pidió que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de su padre y que el responsable responda ante la justicia. Según relató, el conductor no se detuvo para auxiliarlo después del impacto.

El comunicador señaló que su padre habría intentado mantenerse con vida mientras permanecía herido en la vía. “Ese señor no auxilió a mi padre, lo embistió con su auto”, declaró al referirse al conductor que huyó del lugar tras el atropello.

La investigación también contempla la revisión de las evidencias disponibles en la zona. De acuerdo con la información proporcionada por la familia, habría cámaras que registraron el hecho y que podrían contribuir a determinar las características del vehículo involucrado. Se trataría de un automóvil negro con casquete blanco.

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Familia denuncia amenazas previas y pide investigar si fue un atentado

Además de exigir la identificación del conductor, los familiares de Cahuina Mamani solicitaron que se considere otra hipótesis durante las diligencias. El periodista Rubén Cahuina manifestó que su padre habría recibido amenazas anteriormente por parte de otros sindicatos.

El familiar también indicó que la última vez su padre estuvo en la vivienda de Efraín Jaime Ari Quispe, secretario de defensa de FENATRAC. Debido a estos antecedentes, la familia pidió determinar si la muerte ocurrió como consecuencia de un accidente o si pudo tratarse de un atentado.

La Policía ya realiza diligencias para identificar al conductor y establecer qué vehículo participó en el atropello. Mientras continúan las investigaciones, los familiares también solicitaron colaboración a los vecinos del Cono Norte que puedan aportar información sobre el automóvil o las circunstancias del hecho.

Las personas que cuenten con algún dato relacionado con el caso pueden comunicarse al número 916585589, proporcionado por la familia para facilitar la identificación del responsable.