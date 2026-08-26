Ventanilla: niño de 6 años muere atropellado por una miniván cuando regresaba de comprar pan

Un niño de seis años falleció tras ser atropellado por una miniván en la avenida Los Arquitectos, en Ventanilla, Callao. | Foto: composición LR/Difusión

Un niño de seis años falleció tras ser atropellado por una miniván en la avenida Los Arquitectos, en Ventanilla, Callao. | Foto: composición LR/Difusión

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Un niño de seis años falleció tras ser atropellado por una miniván en la avenida Los Arquitectos, ubicada en el asentamiento humano Las Lomas, en Ventanilla, Callao. El menor regresaba a su vivienda junto a su hermano luego de comprar pan cuando fue embestido por el vehículo frente al colegio Vida y Alegría.

El accidente provocó que el pequeño quedara gravemente herido sobre la pista. Vecinos de la zona acudieron para auxiliarlo y solicitaron su traslado urgente a un establecimiento de salud. El menor fue llevado al hospital Perú Corea, pero los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento. El conductor de la miniván fue trasladado a la comisaría Villa Los Reyes para las diligencias correspondientes.

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Niño fue atropellado cuando cruzaba la avenida Los Arquitectos junto a su hermano

De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, el menor había salido de su casa para comprar pan y posteriormente emprendió el retorno acompañado por su hermano. Al intentar cruzar la avenida Los Arquitectos, fue alcanzado por una miniván blanca que circulaba por la vía.

Un vecino que presenció el hecho señaló que el niño se encontraba cruzando cuando ocurrió el impacto. Tras el atropello, varias personas se aproximaron para intentar ayudarlo y pidieron que fuera llevado cuanto antes a un centro médico. Las imágenes difundidas muestran a los residentes tratando de asistir al menor mientras permanecía tendido en la pista.

Pese al auxilio recibido y al posterior traslado al hospital Perú Corea, la gravedad de las lesiones ocasionó su muerte. El padre del niño llegó hasta el lugar y pidió que se esclarezca lo ocurrido y se determinen las responsabilidades por el fallecimiento de su hijo.

Vecinos de Ventanilla piden mayor seguridad vial en la avenida Los Arquitectos

Los residentes de Las Lomas expresaron su preocupación por las condiciones de tránsito en la avenida donde ocurrió el accidente. Según indicaron, el tramo no cuenta con semáforos ni rompemuelles, pese al tránsito de vehículos y a la presencia de centros educativos en los alrededores.

Los vecinos también señalaron que por esta vía circulan vehículos de gran tamaño y afirmaron que algunos transitan a velocidades que consideran peligrosas. La situación genera especial preocupación debido a que existen varios colegios cerca del recorrido utilizado por peatones y escolares.

Luego del accidente, agentes policiales acudieron al sector y el conductor permaneció inicialmente en el lugar mientras los vecinos auxiliaban al menor. Posteriormente fue llevado a la comisaría Villa Los Reyes, donde quedó a disposición de las autoridades. Según la información difundida, la miniván pertenecería a una empresa dedicada al alquiler de equipos de transporte y el chofer viajaba acompañado por su pareja.