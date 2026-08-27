¿Cuántos feriados le quedan al 2026 tras Santa Rosa de Lima? Revisa el calendario oficial de días libres en Perú

El 30 de agosto será feriado nacional, pero no habrá fin de semana largo. | Foto: Difusión

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El calendario de feriados nacionales en Perú tendrá este domingo 30 de agosto una jornada de descanso por la festividad de Santa Rosa de Lima. La fecha alcanza a trabajadores de los sectores público y privado y contempla una serie de disposiciones laborales para quienes deban prestar servicios durante ese día.

Tras esta jornada, el año todavía tendrá cinco feriados nacionales. Las siguientes fechas libres están distribuidas entre octubre, noviembre y diciembre, por lo que los trabajadores deberán revisar el calendario para conocer cuándo volverán a contar con días de descanso remunerado y si alguna de estas fechas coincidirá con el fin de semana.

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¿Habrá feriado largo por Santa Rosa de Lima? Esto dice la norma sobre el domingo 30 de agosto

El 30 de agosto es un feriado nacional establecido en homenaje a Santa Rosa de Lima, considerada la primera santa de América y patrona de Lima, del Perú y de diversas instituciones. En 2026, la festividad coincidirá con un domingo, que para muchos trabajadores corresponde además a su día habitual de descanso semanal.

El sábado 29 y el lunes 31 de agosto no han sido establecidos como feriados ni como días no laborables. Por ello, este año no se formará un feriado largo en torno a la celebración de Santa Rosa de Lima.

Para quienes trabajen durante el feriado y no reciban un descanso sustitutorio, la legislación laboral contempla una remuneración equivalente al triple del pago diario. Este cálculo considera el pago correspondiente al feriado, la remuneración por la jornada realizada y una sobretasa del 100 % por haber trabajado en esa fecha. Si se otorga un descanso compensatorio en otra jornada, no corresponde el pago adicional de la sobretasa.

El incumplimiento de las disposiciones puede ser denunciado ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Las infracciones relacionadas con los feriados son consideradas muy graves y las multas dependen del tamaño de la empresa y de la cantidad de trabajadores afectados.

Estos son los cinco feriados nacionales que quedan en Perú después de agosto

Luego del feriado de Santa Rosa de Lima, el calendario nacional establece cinco fechas de descanso para los últimos meses de 2026. La primera será el jueves 8 de octubre, por la conmemoración del Combate de Angamos. Posteriormente, el domingo 1 de noviembre se celebrará el Día de Todos los Santos.

En diciembre se concentrarán los tres últimos feriados nacionales del año. El martes 8 corresponderá a la Inmaculada Concepción, mientras que el miércoles 9 se conmemorará la Batalla de Ayacucho. Finalmente, el viernes 25 de diciembre será feriado por Navidad.

Los feriados nacionales y los días no laborables tienen una diferencia importante. Los primeros son establecidos por ley y contemplan descanso remunerado para los trabajadores, mientras que los segundos son fijados de manera excepcional por el Poder Ejecutivo y, por lo general, están dirigidos al sector público. En estos últimos casos, las horas no trabajadas deben recuperarse posteriormente y, para el sector privado, su aplicación depende del acuerdo correspondiente.