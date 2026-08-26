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Patrullero de la PNP se pasó la luz roja, provocó brutal choque en Pueblo Libre y dejó a hombre en UCI: "Necesita una operación"

Un accidente en Pueblo Libre entre un patrullero de la PNP y una camioneta dejó ocho heridos, incluyendo a un hombre grave que requiere una operación de S/40.000.

La familia de Reyes Rodas, quien presenta múltiples fracturas y contusiones, solicita apoyo económico para cubrir los altos costos médicos que ascienden a más de S/40.000.
La familia de Reyes Rodas, quien presenta múltiples fracturas y contusiones, solicita apoyo económico para cubrir los altos costos médicos que ascienden a más de S/40.000. | Foto: composición LR/Difusión
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Un accidente entre un patrullero de la Policía Nacional del Perú (PNP) y una camioneta dejó ocho personas heridas en el cruce de las avenidas Brasil y Borgoño, en Pueblo Libre. El hecho ocurrió cuando ambas unidades transitaban por la zona y quedó registrado por cámaras de seguridad, que captaron el momento del impacto y la posterior volcadura del vehículo policial.

Según la familia que viajaba en la camioneta, el patrullero, conducido por el teniente de la PNP Richard Gerson Chávez Julca, habría ingresado a la intersección tras pasar la luz roja. Los cuatro ocupantes del vehículo particular, al igual que el efectivo policial, resultaron heridos. Entre ellos se encuentra Ronald Reyes Rodas, de 60 años, quien sufrió lesiones de gravedad y permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a la espera de una operación cuyo costo bordearía los S/40.000.

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¿Cómo ocurrió el choque entre el patrullero de la PNP y la camioneta en Pueblo Libre?

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran el momento en que el patrullero impacta contra la camioneta en la intersección de las avenidas Brasil y Borgoño. Tras la colisión, la unidad policial terminó volcada. De acuerdo con la versión de los familiares, el vehículo policial habría cruzado el semáforo en rojo y circulaba a una velocidad elevada.

La conductora, identificada como Jané, señaló que sufrió fuertes golpes y dolores tras el impacto. También denunció que, pese a encontrarse herida, fue privada de su libertad por más de seis horas durante las diligencias posteriores al accidente.

“Yo lo pido al teniente de la policía que se haga responsable por pasarse la luz roja (…) Yo estaba con dolores en el cuerpo producto del impacto y a pesar de eso me privaron de la libertad”, señaló Jané en una entrevista a 24 Horas.

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Hombre herido tras accidente necesita S/40.000 para una operación: familia pide apoyo

Ronald Reyes Rodas fue quien sufrió las lesiones de mayor gravedad entre los ocupantes de la camioneta. El hombre de 60 años presenta fracturas en nueve costillas, además de una contusión pulmonar y otra de carácter torácico. Debido a su estado, continúa internado y necesita ser sometido a una intervención quirúrgica.

Los familiares indicaron que los gastos de hospitalización ya superan los S/17.000 y que la operación tendría un valor aproximado de S/40.000. Ante la imposibilidad de asumir ese monto, solicitaron apoyo económico para cubrir el tratamiento médico que requiere Reyes Rodas.

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