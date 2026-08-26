Magaly Medina y Yahaira Plasencia concilian para evitar un juicio largo y complicado. Ambas se disculpan y buscan el diálogo respetuoso tras años de enfrentamientos. Foto: ATV/Instagram/Yahaira Plasencia

Magaly Medina y Yahaira Plasencia concilian para evitar un juicio largo y complicado. Ambas se disculpan y buscan el diálogo respetuoso tras años de enfrentamientos. Foto: ATV/Instagram/Yahaira Plasencia

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La noche del martes 25 de agosto, Magaly Medina confirmó que concilió con Yahaira Plasencia para evitar un juicio que se puede tornar largo y desgastante. Según la conductora de televisión, tanto ella como la salsera se pidieron disculpas por todo lo que se han dicho en los últimos años. En tanto, la cantante reapareció este miércoles 26 de agosto para dar detalles de su acuerdo con la 'Urraca'.

Mediante una historia de Instagram, Yahaira Plasencia manifestó que desistió de entablar una demanda contra Magaly Medina, quien calificó de rubia tonta a la hija de Christian Meier. Asimismo, indicó que no le ha exigido ningún monto económico para dejarla tranquila.

Yahaira Plasencia desiste de demanda contra Magaly Medina

Yahaira Plasencia, quien atraviesa un duro momento familiar, contó que durante un buen tiempo, se ha reunido con Magaly Medina para llegar a un acuerdo y evitar los tribunales. Asimismo, indicó que los encuentros han sido sin abogados y con la mejor disposición posible de ambas partes.

"Chicos, efectivamente, la señora Magaly Medina y yo hemos llegado a una conciliación donde ambas hemos dialogado todo este tiempo con mucho respeto, donde siempre ha primado el tema humano. Contarles que yo he desistido tajantemente del tema económico y de la demanda. Hemos llegado a un buen acuerdo. Creo que somos mujeres bastante inteligentes que podemos hablar con un buen diálogo y con mucho respeto", comentó Yahaira Plasencia, quien anunció que este jueves 27 de agosto ella y la presentadora de ATV firmarán la conciliación.

Por otro lado, la ex de Jefferson Farfán aplaudió el gesto de Magaly Medina, quien deseó que su madre se recupere en su lucha contra el cáncer. "También quiero agradecer la solidaridad con mi familia, conmigo, por el tema que hemos estado pasando, un tema fuerte de salud con mi mamá", añadió.

Finalmente, Yahaira Plasencia aseguró que el verdadero motivo de la conciliación es su tranquilidad. "Creo que la paz no tiene precio y como lo dije el día que me reuní con la señora Magaly, le pido las disculpas del caso si en algún momento también dije algo que la ofendió. La paz no tiene precio. Mañana firmamos y eso es lo importante. A partir de ahora, a tratarnos con respeto", concluyó.