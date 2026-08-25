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Minsa revela qué provocó el regreso de contagiosa enfermedad que supera los 1.700 casos en Perú y pone en riesgo a menores

La enfermedad ya suma 1.780 casos en 2026, principalmente en Puno y Arequipa. El Minsa atribuye el brote a las brechas de vacunación que dejaron a una población vulnerable.

Menores de un año, grupo más vulnerable ante el sarampión en medio de emergencia epidemiológica
Menores de un año, grupo más vulnerable ante el sarampión en medio de emergencia epidemiológica | Foto: composición LR
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El Perú registra 1.780 casos de sarampión en lo que va de 2026, con Puno y Arequipa como las regiones más afectadas por el brote. César Munayco, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Minsa), explicó que la propagación responde a las brechas de vacunación acumuladas durante los últimos años y a la circulación del virus en países vecinos.

El brote comenzó en Juliaca, Puno, a inicios de año, después de que Bolivia también reportara casos. A este escenario se sumó la gran movilidad que generaron la Candelaria y el Carnaval entre enero y febrero, factores que favorecieron la expansión de la enfermedad hacia otras zonas del país. El incremento llevó al Ministerio de Salud a declarar una emergencia epidemiológica en las 25 regiones.

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¿Por qué volvió el sarampión?

El Perú había logrado superar el sarampión en el año 2000, pero las coberturas de vacunación comenzaron a descender desde 2005 y 2006, una tendencia que se hizo más evidente a partir de 2010. Esta situación dejó a una parte de la población sin protección suficiente frente a una enfermedad altamente contagiosa.

Munayco señaló que la brecha resulta especialmente evidente en Juliaca, donde la cobertura de vacunación alcanza el 81%, por debajo del 95% que las autoridades sanitarias consideran necesario para mantener una protección adecuada de la población.

"Más o menos en el 2005 o 2006 empezaron a caer las coberturas de la vacunación y esto se notó más a partir de 2010. Esto ha impactado en la inmunización para los niños pequeños, que vienen quedando desprotegidos", señaló el funcionario a RPP.

El contexto regional también favoreció el avance del virus. Bolivia registró casos antes del brote peruano y, según Munayco, la movilidad asociada a las principales festividades de Puno contribuyó a su propagación.

"Entre enero y febrero se han producido fiestas importantes en esta zona, la Candelaria, el Carnaval y eso obviamente generó el derrotero que tenemos actualmente", manifestó.

A estos factores se suma el impacto de la desinformación sobre las vacunas. El director del CDC-Minsa sostuvo que, después de la pandemia de COVID-19, aumentó la desconfianza hacia la inmunización y se difundieron afirmaciones falsas sobre sus efectos.

El funcionario cuestionó estos mensajes y pidió a los padres acudir a los establecimientos de salud para verificar el esquema de vacunación de sus hijos.

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Menores, los más vulnerables

Los menores de un año forman parte de la población con mayor riesgo de sufrir complicaciones por sarampión. Munayco explicó que los niños que no reciben las dosis correspondientes quedan expuestos a una enfermedad que puede generar consecuencias graves.

"Los padres de familia tienen la responsabilidad de llevar a sus hijos hasta una posta o un centro de salud" para vacunarlos, indicó el especialista.

Munayco remarcó que una sola dosis no garantiza una protección suficiente y señaló que lo ideal es contar con dos dosis de la vacuna contra el sarampión. Por ello, exhortó a las familias a completar el esquema de inmunización de los menores.

El Minsa mantiene acciones de vacunación, vigilancia y control para contener el brote. La emergencia epidemiológica en las 25 regiones permitirá reforzar los recursos destinados a estas intervenciones y ampliar las medidas de prevención frente al incremento de casos.

Con más de 1.700 contagios confirmados, Puno y Arequipa concentran actualmente la mayor parte de los casos. Las autoridades buscan cerrar las brechas de vacunación para frenar la propagación del virus y evitar que el brote alcance a una población cada vez más susceptible.

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