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Desde hace unos meses, el actor peruano Junior Silva ha compartido con sus seguidores el dolor y frustración que siente por la salud de su perro Bronco, a quien adora como si fuera su hijo. Mediante sus redes sociales, el artista mostró todas las dificultades que atraviesa su mascota para poder caminar por la calle por sus propios medios. Sin embargo, el miércoles 26 de agosto, todo empeoró.

Junior Silva, quien fue parte del elenco de 'Al fondo hay sitio', contó que fue un día complicado para él porque su perro, de 14 años y 6 meses de vida, se rehusó a caminar. “A las dos cuadras se cayó, como siempre, pero después no se quiso parar”, manifestó apenado. “No solamente es la frustración y la cólera al saber que las cosas no son como antes, sino hay mucha tristeza porque él era quien me fregaba para poder sacarlo a pasear”, manifestó el actor, mientras abrazaba a su amigo fiel.

Junior Silva lamenta la situación de su perro Bronco

Junior Silva, quien se divorció de la periodista Carla Tello, aseguró que debido a que la salud de su perro empeoró, su vida cambiará. “Hoy empieza una nueva etapa con Bronquito. A partir de hoy las cosas van a ser distintas. Hoy empieza la etapa de los valientes, en la que hay que pensar más con el cerebro que con el corazón. Pero aquí estoy, mi hijito, para acompañarte en esta etapa tan difícil para ti. Te quiero mucho, mi rey”, manifestó.

Ante las reacciones de sus seguidores sobre la situación de su perro, Junior Silva enfatiza que Bronco sigue deseando vivir, aunque su salud sea un desafío. Foto: Instagram

Ante el desgarrador testimonio de Silva, muchos de sus seguidores le dijeron que su perro está sufriendo, por lo que él debería tomar la decisión de dejarlo ir al más allá. “Hermano, ya déjalo ir, está sufriendo,es duro, pero así es la vida, bro”, fue uno de los comentarios que más indignó al actor. “Eso hazlo con el tuyo. El mío todavía quiere vivir, solo que su cadera le duele. Todo lo demás está bien. Saludos”, respondió indignado.

Sin embargo, no fue el único. Otras personas le dejaron comentarios similares. “Sus ojitos, su mirada expresa que quiere irse a descansar pero no te quiere dejar”, “Hola, es muy fuerte tomar la decisión, pero ya cumplió su ciclo, está sufriendo”, “Mucha valentía, no lo dejes solito y cuida de él hasta su último día” y “Bronco tiene mejor calidad de vida que todos los que comentan tonterías. Precisamente el amor es estar en las buenas y malas, no deshacerte de ellos cuando ya estén viejitos. Mientras se les pueda dar calidad de vida, Bronco estará bien, muy amado por su padre”; reaccionaron otros.