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Policías abaten a presunto secuestrador y rescatan a víctima durante operativo en peaje de Santa Anita

El operativo resultó en un enfrentamiento con presuntos secuestradores, donde uno de ellos fue abatido por la policía.

El incidente se efectuó durante un operativo en el peaje de Santa Anita
El incidente se efectuó durante un operativo en el peaje de Santa Anita | Composición LR
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Un operativo de la Policía Nacional permitió liberar a una víctima de secuestro y detener a dos presuntos integrantes de una organización criminal, luego de un enfrentamiento registrado este jueves 27 de agosto en el peaje Monterrico, en Santa Anita, en sentido de norte a sur.

De acuerdo con el reporte policial preliminar, la intervención se produjo alrededor de las 11.40 a. m., cuando agentes de la División de Inteligencia y Secuestros de la Dirincri realizaban acciones para rescatar a la víctima.

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Durante el operativo se produjo un enfrentamiento con los presuntos delincuentes. Como resultado, uno de los integrantes de la banda, cuya identidad aún no ha sido establecida, murió en el lugar.

Se detuvo a otros dos implicados en el secuestro. Ambos de nacionalidad extranjera.

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Dos detenidos tras enfrentamiento

La Policía informó sobre la detención de Israel Rodríguez Palacios y Saúl Bernal Campos, ambos de nacionalidad venezolana. Ellos fueron intervenidos tras el enfrentamiento y quedaron a disposición de los agentes de la División de Secuestros de la Dirincri, que realizan las diligencias correspondientes para determinar su presunta participación en el hecho.

La víctima fue identificada como José Armando Villada Castañeda, quien fue liberado durante la intervención policial.

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Operativo contó con apoyo de la unidad Halcones

Según el documento policial, el apoyo a la intervención estuvo a cargo de personal de la División de Emergencia (Diveme), bajo la jefatura del coronel PNP Edward Honorio Vidal Jiménez, y de la unidad Halcones, encabezada por el mayor PNP Peter Manuel Jara Tello.

En el lugar también participaron agentes de la escuadra al mando del alférez PNP Juan Tunqui Párraga, acompañado por el alférez PNP Angelo Flores Paredes y dos suboficiales de la Policía.

La intervención de la División de Secuestros de la Dirincri habría estado bajo el mando del suboficial brigadier PNP Nilton César Villavicencio Ramírez.

La Policía continúa con las investigaciones para establecer cómo se produjo el secuestro, identificar plenamente al presunto delincuente fallecido y determinar el grado de participación de los dos detenidos. El caso permanece en investigación.

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