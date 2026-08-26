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Joven madre da a luz a su hijo dentro de patrullero de la PNP cuando iba a hospital de Arequipa

Policías de la comisaría de Sabandía auxiliaron a la madre y la trasladaron de emergencia al Hospital Honorio Delgado

Bebé nace en patrullero policial en Arequipa
Bebé nace en patrullero policial en Arequipa | Foto: La República
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Una bebé nació en el interior de un patrullero policial la mañana del lunes, en el distrito de Sabandía, Arequipa. El hecho ocurrió alrededor de las 9.00 a. m. del último 25 de agosto, cuando dos suboficiales de la comisaría de Sabandía auxiliaron a una joven de 25 años que se encontraba en labor de parto en la avenida Colón.

Ante la emergencia, los efectivos decidieron trasladarla de inmediato al Hospital Honorio Delgado Espinoza. Sin embargo, durante el trayecto, la mujer dio a luz de manera inesperada. Según informó el doctor José Tanco, subdirector del hospital, el parto se produjo sin complicaciones.

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"Hemos dado la atención inicial a la bebé, controlado el corte del cordón umbilical, realizado la reanimación y brindado la atención inicial", indicó el médico y subdirector del hospital, José Tanco. Además, informó que la madre fue trasladada al tercer piso, al área de ginecología, para la extracción de la placenta.

Madre dio a luz a su quinto hijo

El doctor Tanco señaló que la recién nacida se encuentra en buen estado de salud. Pesó 3 kilos 700 gramos y midió 48 centímetros. La madre, gestante de 36 semanas, permanece estable. El subdirector explicó que se trata de una mujer multigesta, ya que es su quinto hijo, condición que habría influido en que el parto se adelantara.

Ambas permanecen en observación en el Hospital Honorio Delgado. El personal médico destacó la rápida acción de los policías, que permitió atender el parto sin mayores riesgos para la madre y la bebé.

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