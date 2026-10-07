Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Deportes

Perú vs Chile EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el debut de la selección en el Sudamericano de Vóley Sub-19 2026

Las Matadorcitas tienen una dura prueba en su debut por el grupo A del Sudamericano de Vóley Sub-19. Sigue la transmisión del clásico Perú vs Chile vóley en vivo.

Perú y Chile juegan el primer partido del grupo A del Sudamericano de Vóley Sub-19. Foto: composición LR/Instagram/Volleyball World
Perú y Chile juegan el primer partido del grupo A del Sudamericano de Vóley Sub-19. Foto: composición LR/Instagram/Volleyball World
Por
google iconLa República en Google

¿Qué canal transmite el Perú vs Chile EN VIVO HOY? | Las Matadorcitas debutan frente a su clásico rival en la primera fecha del grupo A del Campeonato Sudamericano de Vóley Sub-19 2026. El compromiso se jugará en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo, a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo del canal de YouTube Voley Zone. Asimismo, puedes seguir las incidencias de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que te ofrece La República Deportes.

Las dirigidas por Martín Escudero buscan empezar de la mejor manera su participación en el certamen. El principal objetivo de la Bicolor es superar la fase de grupos y alcanzar uno de los tres cupos al Mundial.

Puedes ver

Cristiano Ronaldo acusa de traición a Jorge Jesus en su salida de Portugal: "Rompió su palabra conmigo"

lr.pe

¿A qué hora juega Perú vs Chile HOY por el Sudamericano de Vóley Sub 19?

En territorio nacional, el partido Perú vs Chile por la fecha 1 del Sudamericano de Vóley Sub 19 se jugará desde las 5.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países.

  • México: 4.00 p. m.
  • Colombia y Ecuador: 5.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 6.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 7.00 p. m.
  • España: 12.00 a. m. (jueves 8)

¿Dónde ver Perú vs Chile por el Sudamericano de Vóley?

Los partidos de la selección peruana y demás países se podrán ver a través del canal de YouTube Voley Zone TV. Hasta el momento, no se confirma si algún canal peruano transmitirá los duelos de las Matadorcitas en el Campeonato Sudamericano de Vóley Sub-19.

¿Cómo ver Perú vs Chile vóley ONLINE?

En caso no puedas acceder a Voley Zone, La República Deportes realizará una cobertura online gratis con todas las incidencias y el punto a punto de este partidazo.

Grupo de Perú en el Sudamericano de Vóley Sub-19

Las 'Matadorcitas' necesitan quedar entre los dos primeros lugares para avanzar a semifinales y mantener la ilusión de clasificar al Mundial.

  • Venezuela
  • Chile
  • Perú
  • Uruguay

Fixture de Perú en el Sudamericano de Vóley Sub-19

  • Perú vs Chile | miércoles 7 de octubre | 5.00 p. m.
  • Venezuela vs Perú | jueves 8 de octubre | 7.00 p. m.
  • Perú vs Uruguay | viernes 9 de octubre | 3.00 p. m.
Puedes ver

Lionel Messi en el día de su despedida de la selección argentina: "Llegó el momento, me voy en paz"

lr.pe

Convocadas de Perú para el Sudamericano de Vóley Sub 19

Debido a su sobresaliente actuación en el reciente Mundial Sub-17, el director técnico Martín Escudero incluyó en su convocatoria a jugadoras como Tamara Galdós, Nahir Cueva y Vania Adrianzén.

  • Nicole Ayala
  • Camila Monge
  • Brenda Quiroz
  • Marcela Manrique
  • Grace Zutta
  • Tamara Galdós
  • Galilea Fuentes
  • Antonella Tello
  • Camila Alfaro
  • Kiara Lazo
  • Kayra Ruiz
  • Catalina Romero
  • Nahir Cueva
  • Vania Adrianzén

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 7 de octubre de 2026

Por Carlin | 7 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 6 de octubre de 2026

Por Carlin | 6 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 5 de octubre de 2026

Por Carlin | 5 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor hoy en Perú, miércoles 7 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Mastergrama: solucionario del miércoles 7 de octubre de 2026

Carlincatura del miércoles 7 de octubre de 2026

Deportes

¡Triunfo blanquiazul! Alianza Lima venció 3-2 a Regatas en el partido de presentación por la Noche Regatas 2026

Perú suma una nueva derrota: cayó 2-0 ante Colombia y cerró su gira de amistosos internacionales por la fecha FIFA 2026

¡Despedida Monumental! Con gol de Messi, Argentina venció 3-0 a Benín y le dijo adiós a 'Leo'

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Senado debatirá este miércoles si autoriza viajes de Keiko Fujimori a El Salvador y a España

Cámara de Diputados rechaza dictamen en minoría presentado por el Fujimorismo

Cámara de Diputados aprueba otorgar facultades en seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño