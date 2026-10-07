Perú y Chile juegan el primer partido del grupo A del Sudamericano de Vóley Sub-19. Foto: composición LR/Instagram/Volleyball World

Perú y Chile juegan el primer partido del grupo A del Sudamericano de Vóley Sub-19. Foto: composición LR/Instagram/Volleyball World

¿Qué canal transmite el Perú vs Chile EN VIVO HOY? | Las Matadorcitas debutan frente a su clásico rival en la primera fecha del grupo A del Campeonato Sudamericano de Vóley Sub-19 2026. El compromiso se jugará en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo, a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo del canal de YouTube Voley Zone. Asimismo, puedes seguir las incidencias de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que te ofrece La República Deportes.

Las dirigidas por Martín Escudero buscan empezar de la mejor manera su participación en el certamen. El principal objetivo de la Bicolor es superar la fase de grupos y alcanzar uno de los tres cupos al Mundial.

¿A qué hora juega Perú vs Chile HOY por el Sudamericano de Vóley Sub 19?

En territorio nacional, el partido Perú vs Chile por la fecha 1 del Sudamericano de Vóley Sub 19 se jugará desde las 5.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países.

México: 4.00 p. m.

Colombia y Ecuador: 5.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (jueves 8)

¿Dónde ver Perú vs Chile por el Sudamericano de Vóley?

Los partidos de la selección peruana y demás países se podrán ver a través del canal de YouTube Voley Zone TV. Hasta el momento, no se confirma si algún canal peruano transmitirá los duelos de las Matadorcitas en el Campeonato Sudamericano de Vóley Sub-19.

¿Cómo ver Perú vs Chile vóley ONLINE?

En caso no puedas acceder a Voley Zone, La República Deportes realizará una cobertura online gratis con todas las incidencias y el punto a punto de este partidazo.

Grupo de Perú en el Sudamericano de Vóley Sub-19

Las 'Matadorcitas' necesitan quedar entre los dos primeros lugares para avanzar a semifinales y mantener la ilusión de clasificar al Mundial.

Venezuela

Chile

Perú

Uruguay

Fixture de Perú en el Sudamericano de Vóley Sub-19

Perú vs Chile | miércoles 7 de octubre | 5.00 p. m.

Venezuela vs Perú | jueves 8 de octubre | 7.00 p. m.

Perú vs Uruguay | viernes 9 de octubre | 3.00 p. m.

Convocadas de Perú para el Sudamericano de Vóley Sub 19

Debido a su sobresaliente actuación en el reciente Mundial Sub-17, el director técnico Martín Escudero incluyó en su convocatoria a jugadoras como Tamara Galdós, Nahir Cueva y Vania Adrianzén.