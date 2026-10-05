Fonavi octubre 2026: link de consulta con DNI para ver si tienes cobros pendientes en el Banco de la Nación

Más de 241 mil exaportantes y herederos del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) todavía tenían dinero pendiente de cobro en el Banco de la Nación, según información difundida por la Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú. Al 3 de octubre, los montos correspondían a devoluciones aprobadas en diferentes listas de pago y grupos de reintegro, cuyos beneficiarios aún no se habían acercado a retirar sus fondos.

La cifra exacta alcanzaba a 241.559 personas que contaban con pagos disponibles. Este universo estaba compuesto por 153.976 beneficiarios de los reintegros del 1 al 5 y otros 87.583 integrantes de las listas de pago del 1 al 22. Los datos no incluían a las personas que todavía no habían sido incorporadas a alguno de los padrones de devolución.

Fonavi octubre 2026: cómo consultar con DNI si tienes un pago pendiente

Los beneficiarios podían verificar si tenían una devolución disponible mediante las plataformas oficiales de consulta del Fonavi: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic3/. Para realizar la búsqueda debían ingresar el número de DNI correspondiente y revisar si figuraban entre las personas con un monto aprobado para ser retirado en el Banco de la Nación.

En el caso de los herederos, la consulta debía efectuarse utilizando el DNI del familiar que realizó los aportes al Fonavi. Asimismo, quienes ya habían recibido anteriormente una devolución podían comprobar si habían sido incluidos en el Reintegro 5 a través del enlace habilitado para esa consulta. La información difundida también señalaba que las autoridades evaluaban las condiciones de un nuevo Reintegro.

Más de 241.000 fonavistas aún tenían dinero disponible para cobrar

Los registros mostraban que 690,861 beneficiarios de los reintegros del 1 al 5 ya habían retirado sus fondos. Sin embargo, 153,976 todavía mantenían montos pendientes de cobro, pese a contar con una devolución aprobada.

En las listas de pago del 1 al 22, un total de 1 millón 279 mil 355 personas ya había recibido su devolución. A este grupo se sumaban 87,583 beneficiarios que permanecían con pagos disponibles en el Banco de la Nación. La suma de ambos conjuntos daba como resultado 241,559 personas que todavía no habían cobrado sus montos aprobados. Estas cifras correspondían únicamente a beneficiarios ya incluidos en los padrones y no contemplaban a quienes aún estaban fuera de alguna lista de pago.