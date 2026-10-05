Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
EN VIVO

Empate técnico: Francis Allison podría alcanzar a López Aliaga | Arde Troya con Juliana Oxenford

Servicios

Fonavi octubre 2026: link de consulta con DNI para ver si tienes cobros pendientes en el Banco de la Nación

Más de 241.000 exaportantes del Fonavi tienen dinero pendiente en el Banco de la Nación, según la Federación Nacional de Fonavistas. Los montos corresponden a devoluciones aprobadas.

Los interesados pueden consultar si tienen devoluciones disponibles ingresando su DNI en el portal oficial del Fonavi.
Los interesados pueden consultar si tienen devoluciones disponibles ingresando su DNI en el portal oficial del Fonavi.Foto: composición LR/Difusión
Por
google iconLa República en Google

Más de 241 mil exaportantes y herederos del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) todavía tenían dinero pendiente de cobro en el Banco de la Nación, según información difundida por la Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú. Al 3 de octubre, los montos correspondían a devoluciones aprobadas en diferentes listas de pago y grupos de reintegro, cuyos beneficiarios aún no se habían acercado a retirar sus fondos.

La cifra exacta alcanzaba a 241.559 personas que contaban con pagos disponibles. Este universo estaba compuesto por 153.976 beneficiarios de los reintegros del 1 al 5 y otros 87.583 integrantes de las listas de pago del 1 al 22. Los datos no incluían a las personas que todavía no habían sido incorporadas a alguno de los padrones de devolución.

Puedes ver

¿No fuiste a votar? Consulta con tu DNI si tienes multas electorales y cómo pagarlas en minutos

lr.pe

Fonavi octubre 2026: cómo consultar con DNI si tienes un pago pendiente

Los beneficiarios podían verificar si tenían una devolución disponible mediante las plataformas oficiales de consulta del Fonavi: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic3/. Para realizar la búsqueda debían ingresar el número de DNI correspondiente y revisar si figuraban entre las personas con un monto aprobado para ser retirado en el Banco de la Nación.

En el caso de los herederos, la consulta debía efectuarse utilizando el DNI del familiar que realizó los aportes al Fonavi. Asimismo, quienes ya habían recibido anteriormente una devolución podían comprobar si habían sido incluidos en el Reintegro 5 a través del enlace habilitado para esa consulta. La información difundida también señalaba que las autoridades evaluaban las condiciones de un nuevo Reintegro.

Puedes ver

¿Qué pasa si no pago la multa por no votar?: sanciones, trámites impedidos y cobranza coactiva del JNE

lr.pe

Más de 241.000 fonavistas aún tenían dinero disponible para cobrar

Los registros mostraban que 690,861 beneficiarios de los reintegros del 1 al 5 ya habían retirado sus fondos. Sin embargo, 153,976 todavía mantenían montos pendientes de cobro, pese a contar con una devolución aprobada.

En las listas de pago del 1 al 22, un total de 1 millón 279 mil 355 personas ya había recibido su devolución. A este grupo se sumaban 87,583 beneficiarios que permanecían con pagos disponibles en el Banco de la Nación. La suma de ambos conjuntos daba como resultado 241,559 personas que todavía no habían cobrado sus montos aprobados. Estas cifras correspondían únicamente a beneficiarios ya incluidos en los padrones y no contemplaban a quienes aún estaban fuera de alguna lista de pago.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 5 de octubre de 2026

Por Carlin | 5 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 4 de octubre de 2026

Por Carlin | 4 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 3 de octubre de 2026

Por Carlin | 3 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi octubre 2026: link de consulta con DNI para ver si tienes cobros pendientes en el Banco de la Nación

Resultados en Villa María del Triunfo: David Morales y Guido Iñigo disputan primer lugar, según la ONPE

¿Reventó? Resultados de La Tinka del domingo 4 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Servicios

Resultados Elecciones 2026: ONPE habilita link oficial para consultar el conteo de votos

Elecciones Regionales y Municipales 2026: link oficial de la ONPE para consultar tu local de votación

¿No fuiste a votar? Consulta con tu DNI si tienes multas electorales y cómo pagarlas en minutos

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Resultados en Villa María del Triunfo: David Morales y Guido Iñigo disputan primer lugar, según la ONPE

Resultados ONPE: Renovación Popular supera a Avanza País por 0.86% tras finalizar el conteo de actas

Últimos resultados ONPE EN VIVO: conoce quiénes lideran las elecciones regionales y municipales 2026