Temblor hoy en Perú, miércoles 7 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP
Consulta dónde ocurrió el último temblor en Perú este miércoles 7 de octubre, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según el IGP.
¿Dónde fue el último temblor en Perú de este miércoles 7 de octubre? Revisa aquí los informes actualizados del Instituto Geofísico del Perú (IGP) con la magnitud, el epicentro, la profundidad y la hora de los sismos ocurridos durante este día.
Temblor en Perú EN VIVO HOY, miércoles 7 de octubre de 2026
Temblor de 3,8 grados se registró en Ica
IGP/CENSIS/RS 2026-0721
Fecha y Hora Local: 07/10/2026,01:16:38
Magnitud: 3.8
Profundidad: 53 km
Latitud: -14.31
Longitud: -75.80
Referencia: 28 km al S de Ica, Ica - Ica