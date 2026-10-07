Temblor hoy en Perú, miércoles 7 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

¿Dónde fue el último temblor en Perú de este miércoles 7 de octubre? Revisa aquí los informes actualizados del Instituto Geofísico del Perú (IGP) con la magnitud, el epicentro, la profundidad y la hora de los sismos ocurridos durante este día.

Temblor en Perú EN VIVO HOY, miércoles 7 de octubre de 2026 01:37 Temblor de 3,8 grados se registró en Ica IGP/CENSIS/RS 2026-0721 Fecha y Hora Local: 07/10/2026,01:16:38 Magnitud: 3.8 Profundidad: 53 km Latitud: -14.31 Longitud: -75.80 Referencia: 28 km al S de Ica, Ica - Ica