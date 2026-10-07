Pronabec anuncia nueva convocatoria de Beca 18: estos documentos deben preparar los postulantes

Los postulantes deben preparar documentos, como el Certificado Oficial de Estudios y la clasificación socioeconómica, para cumplir con los requisitos de la convocatoria.

Los postulantes deben preparar documentos, como el Certificado Oficial de Estudios y la clasificación socioeconómica, para cumplir con los requisitos de la convocatoria. Foto: composición LR/Difusión

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación (Minedu) se prepara para lanzar una nueva convocatoria de Beca 18, dirigida a jóvenes peruanos con buen desempeño académico y vocación profesional que enfrentan limitaciones económicas. El programa permitirá a los seleccionados acceder a estudios superiores con los gastos cubiertos, de acuerdo con las condiciones establecidas en las bases de la convocatoria.

Mientras se espera la publicación oficial de los requisitos, Pronabec recomendó a los potenciales postulantes adelantar algunos trámites. Entre los documentos que deben revisar se encuentran el Certificado Oficial de Estudios y la clasificación socioeconómica vigente del hogar, dos registros que pueden requerir gestiones previas para encontrarse disponibles durante la primera etapa de postulación.

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Beca 18: conoce qué documentos deben tener listos los jóvenes antes de postular

Entre los documentos que deberán revisar los interesados en postular a Beca 18 se encuentra el Certificado Oficial de Estudios. Este puede presentarse de forma escaneada y en formato digital. Los requisitos pueden variar según la modalidad, por lo que es importante considerar qué documentación corresponde presentar de acuerdo con la situación académica de cada postulante:

Certificado Oficial de Estudios: es uno de los documentos solicitados para acreditar la trayectoria escolar. En el caso de los estudiantes de 5.° de secundaria deberán presentar el certificado correspondiente a 3.° y 4.° de secundaria.

es uno de los documentos solicitados para acreditar la trayectoria escolar. En el caso de los estudiantes de 5.° de secundaria deberán presentar el certificado correspondiente a 3.° y 4.° de secundaria. Egresados: deberán presentar la documentación correspondiente a 4.° y 5.° de secundaria.

deberán presentar la documentación correspondiente a 4.° y 5.° de secundaria. Postulantes: pueden participar estudiantes del último grado de secundaria y egresados de colegios públicos o privados que cumplan las condiciones establecidas en las bases.

pueden participar estudiantes del último grado de secundaria y egresados de colegios públicos o privados que cumplan las condiciones establecidas en las bases. Constancia de Logros de Aprendizaje (CLA): también puede utilizarse para acreditar los estudios.

Pronabec explica cómo actualizar la clasificación socioeconómica para la convocatoria

La clasificación socioeconómica del hogar es otro de los trámites que Pronabec aconseja verificar antes de la postulación. Este registro permite acreditar si una familia se encuentra en condición de pobreza o pobreza extrema, requisito para la modalidad Ordinaria de Beca 18 y factor que puede otorgar puntaje adicional en otras modalidades.

La actualización o solicitud del registro se realiza gratuitamente en la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) de la municipalidad correspondiente. Los mayores de edad deben presentar los DNI de todos los integrantes del hogar, un recibo de luz y completar el Formulario de Solicitud S100. De ser necesario, se efectuará una visita domiciliaria.

El resultado puede demorar hasta 25 días hábiles en zonas urbanas y hasta 40 días hábiles en áreas rurales. La condición socioeconómica puede consultarse mediante la plataforma “Consulta Mi Hogar”.

Las características de la nueva convocatoria se conocerán cuando Pronabec publique las bases en su página web. Para resolver consultas, los interesados pueden acudir al canal de Facebook de Pronabec, comunicarse con la línea gratuita 0800 000 18, Aló MAC 1800 o escribir al WhatsApp institucional 914 121 106.