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BTS en Lima: MIMP brinda recomendaciones para prevenir casos de violencia sexual durante los conciertos

Entre las sugerencias destacan informar a familiares sobre con quién asistir y establecer puntos de encuentro para facilitar la localización en caso de separación.

El Programa Nacional Warmi Ñan recuerda a adolescentes y jóvenes pedir ayuda ante cualquier situación de acoso, tocamientos indebidos y otras formas de violencia durante los espectáculos.
El Programa Nacional Warmi Ñan recuerda a adolescentes y jóvenes pedir ayuda ante cualquier situación de acoso, tocamientos indebidos y otras formas de violencia durante los espectáculos. | Composición LR
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A pocas horas del primer concierto de BTS en Lima, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través del Programa Nacional Warmi Ñan, brindó una serie de recomendaciones para que adolescentes y jóvenes puedan asistir a las tres fechas programadas y reducir el riesgo de enfrentar situaciones de violencia sexual durante los espectáculos.

Ante la gran cantidad de asistentes que se espera en el Estadio San Marcos, el MIMP recordó que la prevención debe comenzar antes de acudir al recinto. Una de las principales recomendaciones es informar a familiares o personas de confianza con quién se asistirá al concierto, además de establecer un punto de encuentro para la llegada y salida y comunicar una hora aproximada de retorno a casa.

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Estas medidas permiten contar con una red de apoyo y facilitan la ubicación de los asistentes en caso de que se separen de sus acompañantes durante el evento.

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BTS en Lima: recomendaciones durante el concierto

Durante la espera para ingresar al recinto y mientras permanezcan dentro del estadio, el MIMP recomienda no aceptar bebidas abiertas, regalos u otros productos de personas desconocidas. También aconseja evitar compartir información personal con personas que no formen parte del círculo de confianza.

Ante cualquier situación de acoso sexual, tocamientos indebidos o una conducta que genere incomodidad o ponga en riesgo la integridad personal, se debe solicitar ayuda inmediatamente al personal de seguridad o a los efectivos policiales que se encuentren en el lugar.

El Programa Nacional Warmi Ñan también aconseja que, al finalizar el espectáculo, los asistentes esperen algunos minutos antes de retirarse. De esta manera, pueden evitar las mayores aglomeraciones, desplazarse con mayor tranquilidad y reducir situaciones de contacto físico no deseado.

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¿Qué hacer ante un caso de violencia sexual?

El MIMP recordó que ninguna conducta, vestimenta o circunstancia justifica el acoso sexual ni cualquier otra forma de violencia. Si una persona es víctima de un hecho de este tipo, puede acudir a una comisaría para presentar la denuncia.

También puede acudir a un Centro Emergencia Mujer y Familia, donde podrá recibir atención psicológica, social y legal.

Asimismo, la Línea 100 brinda orientación gratuita y confidencial durante las 24 horas del día a las personas que enfrentan o son testigos de situaciones de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Las recomendaciones del MIMP buscan reforzar la prevención y promover que quienes asistan a los conciertos puedan identificar rápidamente situaciones de riesgo y solicitar apoyo ante cualquier hecho que vulnere su integridad.

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