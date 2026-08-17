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Sociedad

Trabajadores de salud del Ejército advierten plantón masivo por reclamos pendientes: ''Han pasado 13 años''

Médicos, enfermeras, cirujanos dentistas, psicólogos y otros trabajadores exigen la implementación de valorizaciones por Atención Primaria y Atención Especializada contempladas en el Decreto Legislativo N.° 1153.

Trabajadores de salud del Ejército del Perú amenazan con un plantón masivo tras 13 años de espera para la implementación de valorizaciones por Atención Primaria y Especializada.
Trabajadores de salud del Ejército del Perú amenazan con un plantón masivo tras 13 años de espera para la implementación de valorizaciones por Atención Primaria y Especializada. | Difusión
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Tras cerca de 13 años de espera y constantes postergaciones, trabajadores de salud del Ejército del Perú advirtieron que realizarán un plantón masivo si las autoridades no atienden su pedido para implementar las valorizaciones por Atención Primaria de Salud (APS) y Atención Especializada (AE), contempladas en el Decreto Legislativo N.° 1153.

La medida alcanzaría a médicos, enfermeras, cirujanos dentistas, psicólogos y otros profesionales y trabajadores del sector, quienes sostienen que la falta de implementación de estos beneficios viene afectando sus ingresos y la economía de sus familias.

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SINEEP anuncia plantón

Jacqueline Béjar Ramírez, secretaria general del Sindicato Nacional de Enfermeras del Ejército del Perú (SINEEP), cuestionó que, pese al tiempo transcurrido, el personal continúe esperando una respuesta definitiva por parte de las autoridades.

“Han pasado cerca de 13 años y seguimos sin una respuesta. Si las autoridades continúan sin escucharnos, realizaremos un plantón masivo con la participación del personal de salud afectado”, señaló.

La dirigente sostuvo que el reclamo no puede continuar siendo postergado y advirtió que la situación podría generar consecuencias en la prestación de los servicios de salud del Ejército.

“Esta situación no puede seguir postergándose, porque podría afectar la continuidad de los servicios en hospitales y establecimientos de salud, poniendo en riesgo la atención del personal militar y sus familias”, afirmó Béjar.

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Exigen soluciones al Gobierno

El personal de salud pidió al Poder Ejecutivo una solución concreta y un cronograma que establezca plazos definidos para atender sus demandas. Los trabajadores señalan que han permanecido en primera línea durante epidemias, pandemias y otras emergencias sanitarias, por lo que consideran que corresponde atender las valorizaciones establecidas en la normativa.

De no obtener una respuesta de las autoridades, los representantes sindicales evalúan concretar el plantón con la participación de los trabajadores afectados, en demanda de una solución a un reclamo que, aseguran, lleva casi 13 años sin resolverse.

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