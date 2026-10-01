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Sociedad

Empresario repele a balazos ataque de delincuentes que lo perseguían tras retirar dinero de un banco en Villa El Salvador

Los delincuentes, parte de la banda Los Gatilleros de Iglesias, fueron capturados tras un operativo policial. Se incautaron dos motocicletas implicadas en el ataque armado.

Los delincuentes fueron captados persiguiendo a la víctima, quien se movilizaba a bordo de una motocicleta.
Los delincuentes fueron captados persiguiendo a la víctima, quien se movilizaba a bordo de una motocicleta.
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Un empresario de 29 años fue perseguido a balazos por delincuentes armados luego de retirar dinero de una entidad bancaria en Villa El Salvador. El hombre, dedicado a la comercialización de productos de limpieza e insumos para lavanderías, logró repeler el ataque con su propia arma de fuego mientras transitaba por la avenida Micaela Bastidas.

El hecho ocurrió cuando la víctima advirtió que era seguida por sujetos que se desplazaban en motocicletas. Al percatarse de la persecución, se produjo un intercambio de disparos en plena vía pública, lo que provocó que varios transeúntes corrieran para ponerse a salvo.

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Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que los atacantes aceleraron sus motocicletas mientras disparaban contra el empresario. En medio de la balacera, el agraviado logró cambiar de dirección y dirigirse a la comisaría Laderas de Villa para denunciar lo ocurrido.

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Capturan a tres presuntos integrantes de Los Gatilleros de Iglesias

Tras recibir la denuncia, efectivos de la Policía Nacional desplegaron un operativo junto con el empresario para identificar y ubicar a los responsables. La intervención se realizó en el cruce de la avenida Miguel Iglesias con la calle Las Torres, en San Juan de Miraflores.

Como resultado del operativo, los agentes detuvieron a tres presuntos implicados en el ataque e incautaron dos motocicletas que habrían sido utilizadas durante la persecución. Según fuentes policiales, los intervenidos integrarían la banda criminal denominada Los Gatilleros de Iglesias.

De acuerdo con la información policial, esta organización estaría vinculada a delitos de secuestro contra empresarios en Lima Sur. Los vehículos incautados quedaron bajo custodia policial para las pericias correspondientes.

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Policía investiga si ataque estuvo relacionado con un secuestro

Las diligencias quedaron a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del sector, cuyos agentes buscan esclarecer las circunstancias del ataque y determinar el móvil de la persecución armada.

Una de las hipótesis que se investiga es que los delincuentes pretendían secuestrar al empresario luego de conocer que había retirado dinero de una entidad bancaria. Otra posibilidad es que el objetivo fuera sustraerle el efectivo.

Para esclarecer lo ocurrido, la Policía recopila las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la avenida Micaela Bastidas. Los registros permitirán reconstruir la secuencia de los disparos e identificar la participación de cada uno de los intervenidos.

Los tres detenidos permanecen en dependencias policiales mientras continúan las diligencias correspondientes con participación del Ministerio Público.

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