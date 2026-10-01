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Se desplomó: enorme letrero en Callao casi aplasta auto y restringió el tránsito en la Costa Verde

Una parte quedó suspendida sobre la autopista antes de ser retirada por personal municipal. La estructura que decía 'Bienvenidos' estaba severamente oxidada y pudo causar una tragedia.

Un letrero de bienvenida a la Provincia Constitucional del Callao se desplomó sobre el circuito de playas de la Costa Verde, sin dejar heridos ni daños materiales.
Un letrero de bienvenida a la Provincia Constitucional del Callao se desplomó sobre el circuito de playas de la Costa Verde, sin dejar heridos ni daños materiales. | composición LR
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Parte de un enorme letrero de bienvenida a la Provincia Constitucional del Callao se desplomó en la noche del miércoles sobre el circuito de playas de la Costa Verde, a la altura de la avenida Víctor Raúl Haya de la Torre.

El incidente no dejó personas heridas ni vehículos afectados, pero choferes a bordo de unidades se llevaron un susto al pasar por la zona.

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Riesgo en la Costa Verde

Videos muestran que una parte del letrero permaneció suspendida sobre la autopista y, pese al riesgo, algunos conductores continuaron circulando por debajo de la estructura.

El incidente ocurrió en una vía de alta circulación y generó la restricción temporal del tránsito en el sentido de San Miguel hacia el Callao mientras se realizaban los trabajos de retiro.

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Estructura presentaba signos de deterioro

Personal de la Municipalidad Distrital del Callao llegó hasta la zona para retirar los restos de la estructura metálica. Los trabajos se encontraban en su etapa final durante las primeras horas del jueves.

Imágenes difundidas tras el desplome muestran signos de oxidación en la estructura. El deterioro habría afectado principalmente la zona de la base, aunque las causas exactas de la caída aún no han sido determinadas oficialmente y deberán ser establecidas mediante las investigaciones correspondientes.

La infraestructura se encontraba expuesta de manera permanente a la brisa marina y a la salinidad propia de la Costa Verde, factores que pueden favorecer el deterioro de estructuras metálicas.

El desplome también generó preocupación entre conductores y peatones por el estado de otras estructuras instaladas a lo largo de esta vía. El incidente vuelve a poner en discusión la necesidad de verificar las condiciones de mantenimiento y seguridad de los elementos ubicados próximos a la calzada.

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