Es falso que el video de centenares de militares en Lima corresponda al actual despliegue contra la criminalidad

LO FALSO:

En redes sociales se viralizó un video que muestra a centenares de soldados marchando por las calles de Chorrillos, presentado como un despliegue de las Fuerzas Armadas para combatir la criminalidad en Lima.

LO VERDADERO:

Una búsqueda inversa permitió localizar el video original, publicado el 15 de octubre de 2022.

El registro corresponde a una marcha de cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, organizada por dicha institución, y no a un despliegue militar contra el crimen organizado.

El video ya había sido verificado por Verificador de La República en diciembre de 2022, cuando circuló fuera de contexto.

Recientemente, en el contexto del anuncio de la presidenta Keiko Fujimori sobre el despliegue de las Fuerzas Armadas para apoyar la lucha contra la criminalidad, se difundieron publicaciones que muestran a centenares de soldados marchando por las calles de Chorrillos. Los posts presentan estas imágenes como parte de dicho despliegue en la capital. Sin embargo, la afirmación es falsa: el registro no corresponde a un hecho reciente ni muestra a militares movilizados para combatir el crimen organizado en Lima.





La publicación con mayor interacción se encuentra en Facebook, donde acumula más de 1.200 ‘Me gusta’ y ha sido compartida más de 200 veces.

Publicación con más alcance. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Una búsqueda inversa permitió localizar el video original, publicado el 15 de octubre de 2022. El usuario de X que difundió el registro respondió a su propio tuit con una captura de una publicación de la cuenta de Facebook de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, en la que se identifica la actividad como una marcha de cadetes organizada por dicha institución. Esta referencia permite establecer que las imágenes corresponden a una actividad de la escuela militar y no a un despliegue de las Fuerzas Armadas para combatir la criminalidad.

Publicación original. Foto: X

Post relacionado al video. Foto: Facebook

Este video ya había sido verificado por el Verificador de La República en diciembre de 2022, cuando volvió a circular fuera de contexto. La verificación determinó que las imágenes no correspondían a un despliegue de las Fuerzas Armadas, sino a una marcha de cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, realizada en octubre de ese año. Por tanto, el registro vuelve a ser utilizado fuera de su contexto original para presentarlo como evidencia de un reciente despliegue militar en Lima.

Verificación de La República. Foto: Verificador de la República

Conclusión

En suma, en el contexto del despliegue de las Fuerzas Armadas para combatir la criminalidad en Lima, se difundió un video que supuestamente mostraba a centenares de soldados movilizándose por las calles de Chorrillos como parte de esta medida. Sin embargo, una búsqueda inversa permitió localizar el registro original, publicado en octubre de 2022, y una captura compartida por el propio usuario que difundió el video permitió identificar que se trataba de una marcha de cadetes organizada por la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”. Además, el mismo material ya había sido verificado por el Verificador de La República en diciembre de 2022. Por tanto, el video fue reutilizado fuera de contexto para presentarlo como un reciente despliegue militar contra la criminalidad.