Más de 500 enfermeras del Hospital Militar y otros centros castrenses amenazan con un paro nacional si el Ministerio de Defensa no revierte descuentos salariales considerados arbitrarios. | Cortesía. | SINEEP.

Más de 500 enfermeras del Hospital Militar y otros centros sanitarios castrenses advirtieron que podrían convocar un paro nacional si el Ministerio de Defensa no suspende los descuentos aplicados a sus sueldos, que consideran ''arbitrarios''.

La secretaria general del SINEEP, Jacqueline Bejar Ramírez, explicó a La República que la actual directiva asumió funciones en septiembre de 2025 y heredó el conflicto originado por una paralización convocada para reclamar la restitución del fondo de cesación, beneficio que —según el gremio— fue liquidado en 2023 pese a que muchas trabajadoras no cumplían los años requeridos para recibirlo.

“Salimos a huelga en noviembre de 2024 defendiendo nuestro derecho”, sostuvo. En una resolución oficial, el Ministerio de Trabajo declaró ilegal la protesta. El sindicato reconoce que esa condición puede implicar sanciones, pero cuestiona que la notificación no se realizara oportunamente. ''Nadie nos avisó que era improcedente. Nuestro empleador, el Ejército, cometió ese error'', precisó la vocera.

El reclamo sindical

El conflicto escaló cuando, según la dirigente, en diciembre de 2025 las enfermeras recibieron boletas con descuentos de entre S/455 y S/475 bajo el concepto de faltas laborales. “Ese mes nos llegaron los documentos con los recortes y en el ítem decía ‘faltas al trabajo’. Muchas compañeras no participaron de la huelga y aun así recibieron esa justificación”, afirmó.

El sindicato señala que, antes de los recortes, había iniciado gestiones para dialogar con autoridades sanitarias militares y del sector Defensa. “No estábamos de brazos cruzados, enviamos documentos y tocamos puertas para conversar... Nos dijeron que no llega a S/500 el monto, pero eso se redondea, y no es poco”, indicó.

El pedido central del gremio es que se emita una resolución que permita compensar los días no laborados con jornadas adicionales o vacaciones trabajadas, en lugar de recortes salariales. “Pedimos que nos permitan devolver esos días con horas trabajadas o vacaciones laboradas”, señaló.

Buscan una mesa de negociación para compensar días no laborados con horas trabajadas o vacaciones. Foto: composición.

Enfermeras solicitan acciones inmediatas al Ejecutivo

Las trabajadoras exhortaron al sector Defensa a abrir una mesa de negociación antes del próximo proceso de descuentos previsto para marzo: “El Comandante General del COSALE, García Rodríguez, no quiere que lleguemos a eso, quiere conversaciones. Pero todo está en manos del Ministerio; solo ellos pueden emitir la resolución que permita compensar con nuestro trabajo. Le pedimos al titular Díaz Peche que nos escuche y nos reciba para llegar a un acuerdo”.

De no haber respuesta, el sindicato anunció que convocará primero a un plantón y luego evaluará un paro indefinido, medida que —advirtieron— podría agravar la ya tensionada atención hospitalaria.

El gremio dijo que una paralización afectaría áreas sensibles como vacunación de personal destacado en fronteras, tratamientos de tuberculosis, entre otros servicios; pero que no les dejan otra opción: “Somos la columna vertebral. En pandemia estuvimos en primera línea y ahora somos nosotras quienes estamos en este problema”.

También alertaron sobre el impacto económico en el personal: “Hay enfermeras con hijos pequeños que dependen exclusivamente de su remuneración. Esto afecta directamente la alimentación y estabilidad de nuestras familias”.

La República se comunicó con el Mindef, pero informó que, de existir un pronunciamiento oficial, será comunicado oportunamente. En tanto, al cierre de esta nota, el Ejército del Perú no emitió comentarios.

