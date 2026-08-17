Rímac: hija del alcalde denuncia a su expareja por intento de feminicidio y pide medidas tras ataque

Angie de La Rosa, hija del alcalde del Rímac, enfrenta nuevamente amenazas y violencia por parte de su expareja, Giancarlos Genaro Fierro Román, quien la ha hostigado a pesar de las medidas de alejamiento. | composición LR

Angie de La Rosa, hija del alcalde del Rímac, enfrenta nuevamente amenazas y violencia por parte de su expareja, Giancarlos Genaro Fierro Román, quien la ha hostigado a pesar de las medidas de alejamiento. | composición LR

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La violencia que Angie de La Rosa, hija del alcalde del Rímac, Néstor de La Rosa, denuncia desde 2025 volvió a generar alarma luego de un nuevo atentado contra ella. La mujer acusa a su expareja, Giancarlos Genaro Fierro Román, de haberla amenazado con un arma de fuego y de mantener conductas de hostigamiento pese a las medidas de alejamiento.

Un video difundido por Panamericana Televisión muestra uno de los episodios denunciados. En las imágenes se observa a Fierro Román manipulando un arma frente a Angie y su familia.

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"Me rastrilló el arma en la cabeza frente a mis niñas y es donde yo decido separarme ya de él", relató De La Rosa. Según su testimonio, durante años Fierro habría ejercido violencia psicológica y física contra ella.

El episodio registrado en video ocurrió el 30 de octubre de 2025. De acuerdo con la denuncia presentada ante el Ministerio Público, durante una discusión familiar el hombre habría intentado disparar contra ella. Tras estos hechos, la mujer decidió separarse y denunciarlo.

Nuevo ataque contra su vehículo

La preocupación de la familia aumentó el domingo 16 de agosto. Durante la tarde, personas aún no identificadas habrían arrojado combustible sobre el vehículo en el que se desplazaba Angie de La Rosa y posteriormente le prendieron fuego.

La víctima considera que este nuevo ataque podría estar relacionado con la denuncia que presentó contra su expareja. Tras el atentado, peritos de Criminalística de la Policía Nacional acudieron al lugar para recoger evidencias y determinar quiénes participaron en el incendio.

El alcalde del Rímac, Néstor de La Rosa, manifestó su indignación y exigió protección para su hija. "Esto viene ocurriendo desde el año 2025", afirmó el burgomaestre, quien pidió que las autoridades actúen con celeridad.

Según la familia, en uno de los episodios de violencia estuvieron en riesgo Katherine de La Rosa, su madre, otra hija de 22 años y tres nietos.

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Denunciado continúa en libertad

La familia también cuestionó que Fierro Román continúe en libertad y que, pese a las medidas de alejamiento, presuntamente siga acercándose a la madre de la víctima.

La licencia para portar armas de fuego del denunciado fue suspendida. Sin embargo, esta medida no ha impedido, según la familia, que persista el temor por la seguridad de Angie de La Rosa y sus hijos.

"Si lo hace una vez, lo va a seguir haciendo. Yo, por vergüenza de decirle a mis padres y a todas las personas lo que me estaba ocurriendo, lo callé por muchos años", sostuvo la denunciante.

La familia decidió hacer público el caso después del reciente incendio y solicitó garantías para la vida de la mujer. La investigación deberá determinar la responsabilidad del denunciado por los hechos y establecer si existe alguna conexión entre las amenazas registradas previamente y el ataque ocurrido el domingo.