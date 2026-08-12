El calor hace que aparezcan más cucarachas en casa: qué hacer para eliminarlas y evitar que regresen

El aumento de temperaturas activa a las cucarachas, que buscan agua, alimento y refugio en las viviendas. | Foto: Lokimica

El aumento de temperaturas activa a las cucarachas, que buscan agua, alimento y refugio en las viviendas. | Foto: Lokimica

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Cuando aumentan las temperaturas, las cucarachas pueden volverse más activas y comenzar a aparecer con mayor frecuencia dentro de las viviendas. El calor favorece su actividad y las lleva a buscar lugares donde encuentren agua, alimento y refugio.

Por eso, durante los días calurosos es importante prestar atención a las condiciones de la casa, especialmente en la cocina, el baño y otros espacios húmedos. Mantener estos ambientes limpios, secos y libres de escondites puede ayudar a reducir su presencia y evitar una infestación.

¿Qué buscan las cucarachas en casa?

Las cucarachas buscan principalmente agua, alimento y refugio, por lo que los restos de comida, las fugas de agua, la basura y los espacios oscuros pueden convertir una vivienda en un lugar atractivo.

La cocina y el baño son algunas de las zonas que conviene revisar con mayor atención, aunque también pueden esconderse detrás de electrodomésticos, muebles, tuberías, cajas y otros objetos acumulados.

¿Cómo evitar que las cucarachas ingresen a tu casa?

La prevención comienza por eliminar las condiciones que atraen a estos insectos y bloquear los posibles puntos de entrada, especialmente durante los periodos de calor.

Guarda los alimentos: conserva la comida en recipientes cerrados y limpia las migajas y derrames inmediatamente.

conserva la comida en recipientes cerrados y limpia las migajas y derrames inmediatamente. Retira la basura: utiliza recipientes con tapa y evita acumular residuos que contengan restos de comida.

utiliza recipientes con tapa y evita acumular residuos que contengan restos de comida. Elimina las fuentes de humedad: repara grifos y tuberías que tengan fugas y evita dejar agua acumulada debajo del fregadero.

repara grifos y tuberías que tengan fugas y evita dejar agua acumulada debajo del fregadero. Sella grietas y espacios: revisa puertas, ventanas, paredes, zócalos y zonas alrededor de las tuberías.

revisa puertas, ventanas, paredes, zócalos y zonas alrededor de las tuberías. Reduce el desorden: elimina cajas de cartón, bolsas, periódicos y otros objetos que puedan servir como escondite.

¿Cómo eliminar las cucarachas de tu casa?

Si ya comenzaron a aparecer, los especialistas recomiendan identificar primero qué está favoreciendo su presencia antes de recurrir indiscriminadamente a los insecticidas.