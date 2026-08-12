El calor hace que aparezcan más cucarachas en casa: qué hacer para eliminarlas y evitar que regresen
El aumento de las temperaturas hace que las cucarachas se vuelvan más activas, buscando agua, alimento y refugio en los hogares. Mantener la limpieza es crucial para prevenir infestaciones.
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Cuando aumentan las temperaturas, las cucarachas pueden volverse más activas y comenzar a aparecer con mayor frecuencia dentro de las viviendas. El calor favorece su actividad y las lleva a buscar lugares donde encuentren agua, alimento y refugio.
Por eso, durante los días calurosos es importante prestar atención a las condiciones de la casa, especialmente en la cocina, el baño y otros espacios húmedos. Mantener estos ambientes limpios, secos y libres de escondites puede ayudar a reducir su presencia y evitar una infestación.
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¿Qué buscan las cucarachas en casa?
Las cucarachas buscan principalmente agua, alimento y refugio, por lo que los restos de comida, las fugas de agua, la basura y los espacios oscuros pueden convertir una vivienda en un lugar atractivo.
La cocina y el baño son algunas de las zonas que conviene revisar con mayor atención, aunque también pueden esconderse detrás de electrodomésticos, muebles, tuberías, cajas y otros objetos acumulados.
¿Cómo evitar que las cucarachas ingresen a tu casa?
La prevención comienza por eliminar las condiciones que atraen a estos insectos y bloquear los posibles puntos de entrada, especialmente durante los periodos de calor.
- Guarda los alimentos: conserva la comida en recipientes cerrados y limpia las migajas y derrames inmediatamente.
- Retira la basura: utiliza recipientes con tapa y evita acumular residuos que contengan restos de comida.
- Elimina las fuentes de humedad: repara grifos y tuberías que tengan fugas y evita dejar agua acumulada debajo del fregadero.
- Sella grietas y espacios: revisa puertas, ventanas, paredes, zócalos y zonas alrededor de las tuberías.
- Reduce el desorden: elimina cajas de cartón, bolsas, periódicos y otros objetos que puedan servir como escondite.
¿Cómo eliminar las cucarachas de tu casa?
Si ya comenzaron a aparecer, los especialistas recomiendan identificar primero qué está favoreciendo su presencia antes de recurrir indiscriminadamente a los insecticidas.
- Elimina comida y agua: limpia las superficies y corta el acceso de las cucarachas a restos de alimentos y fuentes de humedad.
- Bloquea sus escondites: revisa grietas, espacios detrás de muebles y zonas oscuras donde puedan permanecer.
- Evita usar insecticida en exceso: una mayor cantidad del producto no significa que será más efectivo y puede aumentar los riesgos para las personas y mascotas.
- Sigue las indicaciones de la etiqueta: si utilizas productos para combatirlas, respeta las cantidades y recomendaciones de seguridad.
- Busca ayuda especializada: si aparecen constantemente, durante el día o en diferentes áreas de la vivienda, podría existir una infestación que requiera control profesional.