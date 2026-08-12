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El calor hace que aparezcan más cucarachas en casa: qué hacer para eliminarlas y evitar que regresen

El aumento de las temperaturas hace que las cucarachas se vuelvan más activas, buscando agua, alimento y refugio en los hogares. Mantener la limpieza es crucial para prevenir infestaciones.

El aumento de temperaturas activa a las cucarachas, que buscan agua, alimento y refugio en las viviendas.
El aumento de temperaturas activa a las cucarachas, que buscan agua, alimento y refugio en las viviendas. | Foto: Lokimica
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Cuando aumentan las temperaturas, las cucarachas pueden volverse más activas y comenzar a aparecer con mayor frecuencia dentro de las viviendas. El calor favorece su actividad y las lleva a buscar lugares donde encuentren agua, alimento y refugio.

Por eso, durante los días calurosos es importante prestar atención a las condiciones de la casa, especialmente en la cocina, el baño y otros espacios húmedos. Mantener estos ambientes limpios, secos y libres de escondites puede ayudar a reducir su presencia y evitar una infestación.

PUEDES VER: Estas son las 4 razones de porque hay cucarachas en tu casa: conoce cómo eliminarlas de manera eficaz

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¿Qué buscan las cucarachas en casa?

Las cucarachas buscan principalmente agua, alimento y refugio, por lo que los restos de comida, las fugas de agua, la basura y los espacios oscuros pueden convertir una vivienda en un lugar atractivo.

La cocina y el baño son algunas de las zonas que conviene revisar con mayor atención, aunque también pueden esconderse detrás de electrodomésticos, muebles, tuberías, cajas y otros objetos acumulados.

PUEDES VER: ¿Cómo eliminar las cucarachas de mi casa? 8 remedios caseros para matar estos insectos

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¿Cómo evitar que las cucarachas ingresen a tu casa?

La prevención comienza por eliminar las condiciones que atraen a estos insectos y bloquear los posibles puntos de entrada, especialmente durante los periodos de calor.

  • Guarda los alimentos: conserva la comida en recipientes cerrados y limpia las migajas y derrames inmediatamente.
  • Retira la basura: utiliza recipientes con tapa y evita acumular residuos que contengan restos de comida.
  • Elimina las fuentes de humedad: repara grifos y tuberías que tengan fugas y evita dejar agua acumulada debajo del fregadero.
  • Sella grietas y espacios: revisa puertas, ventanas, paredes, zócalos y zonas alrededor de las tuberías.
  • Reduce el desorden: elimina cajas de cartón, bolsas, periódicos y otros objetos que puedan servir como escondite.

¿Cómo eliminar las cucarachas de tu casa?

Si ya comenzaron a aparecer, los especialistas recomiendan identificar primero qué está favoreciendo su presencia antes de recurrir indiscriminadamente a los insecticidas.

  • Elimina comida y agua: limpia las superficies y corta el acceso de las cucarachas a restos de alimentos y fuentes de humedad.
  • Bloquea sus escondites: revisa grietas, espacios detrás de muebles y zonas oscuras donde puedan permanecer.
  • Evita usar insecticida en exceso: una mayor cantidad del producto no significa que será más efectivo y puede aumentar los riesgos para las personas y mascotas.
  • Sigue las indicaciones de la etiqueta: si utilizas productos para combatirlas, respeta las cantidades y recomendaciones de seguridad.
  • Busca ayuda especializada: si aparecen constantemente, durante el día o en diferentes áreas de la vivienda, podría existir una infestación que requiera control profesional.
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